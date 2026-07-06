La acusación popular pide que Begoña Gómez testifique en la pieza del contrato de Barrabés bajo sospecha

La acusación popular ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que llame a testificar a Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la pieza separada sobre supuestas irregularidades en un contrato sufragado con fondos europeos en la que investiga al empresario Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea (UE).

Así lo ha solicitado la acusación popular unificada del 'caso Begoña Gómez', encabezada por Hazte Oír, en un escrito remitido al magistrado en el que reclama las declaraciones en calidad de testigo de Gómez y de su asesora, Cristina Álvarez, ambas acusadas en la pieza principal de la causa.

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Hazte Oír también pide la declaración como investigado de Barrabés, así como la imputación de una veintena de cargos de Red.es, la entidad pública que adjudicó la licitación bajo sospecha a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next, empresa de Barrabés, y KPMG, por un valor de 4,05 millones de euros.

La acusación popular unificada requiere también una serie de diligencias documentales y periciales entre las que destacan, por ejemplo, la remisión de la composición de los miembros de la mesa de contratación que dio luz verde a la adjudicación de la licitación bajo sospecha, la persona que firmó la resolución, el porcentaje de cofinanciación de fondos europeos que tuvo o los informes de valoración del contrato.

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Hazte Oír indica que "no puede excluirse a priori" la "participación directa" de Begoña Gómez en los hechos bajo sospecha, todo ello a pesar de que "no consta carta de apoyo o recomendación suscrita" por la esposa de Sánchez en este caso.

LA AUSENCIA DE CARTA DE RECOMENDACIÓN "NO ES DATO EXCULPATORIO"

"La ausencia de carta no es, por sí sola, dato exculpatorio, sino ilustrativo de la versatilidad del modo de proceder investigado", justifica la acusación, que señala que el "favorecimiento" de la licitación investigada "se articuló mediante la incorporación de las cartas como elemento de valoración".

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Es por ello que "resulta necesario investigar cuál fue el origen o impulso de ese favorecimiento inicial --una indicación, una comunicación, una instrucción verbal-- extremo hoy no esclarecido; y solo del resultado de esta investigación podrá derivarse en su caso alguna consecuencia que ahora no cabe anticipar", agrega.

Hazte Oír señala que los indicios incorporados en la apertura de la pieza separada indican que los técnicos de Red.es llevaron a cabo "una actuación dolosa" dirigida a "asegurar la adjudicación del contrato a la UTE en la que participaba" Barrabés, "mediante el enmascaramiento de un defecto material de su oferta y la construcción artificiosa de las puntuaciones".

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil subrayó en un informe que en los informes de valoración de la licitación obviaron "deliberadamente la circunstancia de la inexistencia de un libro blanco como requisito necesario exigido en los pliegos a puntuar".

Según los investigadores, en el informe de valoración intercambiado por los evaluadores se observó que la UTE entre KPMG e Innova "no habría incluido el Libro Blanco" en la documentación requerida para la licitación, un hecho que "habría sido deliberadamente ocultado en los informes de valoración del mismo, al efecto de que no fuese detectado por otros licitadores"

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Estos hechos fueron revelados tras el análisis del contenido de los correos electrónicos relativos a los procedimientos investigados por la Fiscalía Europea, que en 2024 asumió una investigación relativa a una serie de contratos en UTE en la que participó la sociedad de Barrabés y que se habrían llevado a cabo con adjudicaciones públicas de Red.es financiadas con fondos europeos.