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La ACB publica la lista de 14 jugadores sujetos al derecho de tanteo

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Redacción Deportes, 6 jul (EFE).- La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) ha hecho pública este lunes la lista de 14 jugadores sujetos al derecho de tanteo de sus clubes de origen para la temporada 2026-27, entre los que se encuentran Trent Forrest, Donta Hall, Timothé Luwawu-Cabarrot o Braxton Key.

La ACB señaló en un comunicado que el periodo para presentar documentos de oferta permanecerá abierto hasta el próximo 18 de julio y que, una vez recibida la propuesta, el organismo lo trasladará al club de origen, que dispondrá de cinco días naturales para decidir si ejerce su derecho de prórroga e iguala las condiciones ofrecidas por el club interesado.

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Entre los jugadores incluidos en la lista figuran: Forrest, Hall, Luwawu-Cabarrot, Eugene Omoruyi y Nikolaos Rogkvagopoulos (Baskonia), Devontae Cacok y Kelan Martin (UCAM Murcia), Key, Nikola Dzepina (Valencia Basket), Otis Livingston Jr., Derek Needham (Bàsquet Girona), Kaodirichi Akobundu, Eli Brooks (Kids&Us Manresa) y Devin Robinson (Casademont Zaragoza).

La ACB también anunció los jugadores que, tras militar fuera de la liga, han comunicado su intención de regresar a la competición. En esta lista ella aparecen los hermanos Jorge y Guillermo Díaz-Graham (cuyos derechos pertenecen al CB Canarias), Mindaugas Kuzminskas (Unicaja Málaga), Eli John Ndiaye (Real Madrid), Jasiel Rivero (Valencia Basket), Mark Smith (Casademont Zaragoza) y Arturs Zagars (Joventut Badalona).

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En el caso de estos jugadores, los clubes titulares de sus derechos han optado por tres fórmulas distintas previstas en el IV convenio colectivo.

La primera de ellas incluye renunciar a la oferta cualificada realizada anteriormente (como en el caso de Jorge Díaz-Graham), la segunda consiste en mantenerla para conservar el derecho de igualar cualquier propuesta de otro club (Arturs Zagars) y la tercera estipula la espera a recibir una oferta de un tercero antes de decidir si la igualan (es el supuesto del resto de jugadores). En esta última se aplicará un complemento económico adicional del 10 % sobre el salario bruto del nuevo contrato.

El derecho de tanteo permite a los clubes ACB retener a determinados jugadores al término de su contrato siempre que igualen la oferta presentada por otro equipo dentro del plazo establecido en el convenio colectivo. EFE

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