Hacienda prevé sustituir mañana a la directora general de la Agencia Tributaria

Madrid, 6 jul (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha avanzado que mañana en el Consejo de Ministros se apruebe el nombramiento de quien sustituirá a Soledad Fernández al frente de la Agencia Tributaria (AEAT), un relevo que ha enmarcado dentro de la normalidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), España ha explicado que cuando llegó al Ministerio de Hacienda y se fue reuniendo con los altos cargos, Fernández le pidió ser relevada y él le sugirió que esperase a la finalización de la campaña de la renta, que concluyó el pasado 30 de junio.

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"Yo no veo más que normalidad en el relevo de una persona que llevaba cuatro años y no puedo ver más que normalidad entre dos personas muy capacitadas y con currículos muy importantes, que optan a concursos para poder ir a otros destinos con absoluta normalidad", ha afirmado el ministro, en referencia a Fernández y a otros dos altos cargos que van a abandonar sus puestos en la AEAT.

Arcadi España ha defendido "el trabajo, la honestidad y la diligencia del personal" de la Agencia Tributaria, "que por desgracia está sufriendo unos ataques y unas críticas absolutamente injustificadas".

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"Son plenamente independientes y cuentan con el respaldo de todo el Gobierno de España al trabajo que hacen con esa independencia y ese buen hacer", ha añadido. EFE