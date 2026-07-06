Guille Soler se convierte en el primer fichaje del Fertiberia en su regreso a Asobal

Sagunto (Valencia), 6 jul (EFE).- El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto ha anunciado la incorporación del pivote valenciano Guille Soler, que firma por una temporada, tal y como confirmó el club este lunes.

Soler, de 29 años, llega al conjunto saguntino después de haber estado las dos últimas temporadas en el Fundación Agustinos Alicante. Esta pasada campaña disputó la fase de ascenso a Asobal que se jugó en Sagunto y que terminó ganando el Fertiberia, en la final precisamente ante los alicantinos.

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Será la primera experiencia en la élite del balonmano español para Soler después de su paso por el Agustinos y por las categorías inferiores del Energy Self CBM Quart y del CBM Mislata.

Soler es la primera incorporación del BM Puerto Sagunto en su regreso a la liga Asobal y es la tercera confirmación en la plantilla que disputará la próxima temporada tras la renovaciones de los porteros Dani Martínez y Juani Villarreal. EFE

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