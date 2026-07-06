Gorosabel, primer lesionado de la pretemporada del Athletic

Bilbao, 6 jul (EFE).- Andoni Gorosabel, jugador del Athletic Club, presenta "una lesión moderada en el aductor largo derecho" que le convierte en el primer jugador que causa baja por problemas físicos en la pretemporada que ha iniciado este lunes el equipo bilbaíno con la primera jornada de pruebas físicas.

El defensa se mantiene "pendiente de evolución", según el parte médico publicado por el Athletic, y será baja en el primer entrenamiento de campo que dirigirá el nuevo técnico, Edin Terzic, el próximo miércoles en las instalaciones de Lezama.

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Con esa probable ausencia de Gorosabel el técnico alemán contará en principio con 29 futbolistas en la primera de las cuatro sesiones programadas para esta semana -de miércoles a sábado, todas a las 10.30 horas- antes de disfrutar el domingo de la primera jornada de descanso.

No estarán durante las primeras semanas de trabajo los internacionales Nico Williams, Unai Simón y Aymeric Laporte, que juegan este lunes con España los octavos de final del Mundial; Iñaki Williams, de vacaciones tras quedar eliminado con Ghana de la cita mundialista; ni Unai Egiluz, operado hace poco más de un mes de una grave lesión de rodilla.

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Además, "por diferentes motivos y con permiso para ello", no han acudido a Lezama este lunes Unai Vencedor y Unai Gómez. En el caso de este último para ultimar su traspaso al Udinese italiano, que podría cerrarse en las próximas horas. EFE

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