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Expertos avisan de que la amenaza terrorista está "contenida" pero "más cerca que nunca" y "africanizada"

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El exdirector del Departamento de Seguridad Nacional, general de brigada Miguel Ángel Ballesteros, ha avisado este lunes de que la amenaza terrorista está "contenida" tras los atentados en Cataluña de 2017, pero también "más cerca que nunca" debido a la presencia en África de grupos yihadistas.

El director de 'El terrorismo y la sociedad' de los cursos anuales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en San Lorenzo del Escorial se ha referido a la región africana del Sahel, que es en la que "se asientan la mayor parte de los grupos terroristas de carácter yihadista".

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En este sentido y pese a la percepción social, ha afirmado que "España es el país que más detenciones hace en Europa, al menos en los últimos años".

Por su parte, el jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior, general Javier Marín Lizárraga, ha asegurado que la amenaza terrorista es "contenida" pero que no debe pasarse por alto.

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En relación con Ballesteros, el director del CITCO ha confirmado que "el terrorismo se ha africanizado" según los últimos datos de atentados, aunque ha matizado que en Europa hay también un auge de violencia terrorista ligada sobre todo a grupos de extrema derecha.

NIVEL DE AMENAZA 4 SOBRE 5 EN 2025

Marín ha recordado que el nivel de amenaza terrorista en España se encuentra en 4 sobre un máximo 5, lo que supone un riesgo alto de atentado. Un baremo que, ha asegurado, se ha fijado en la necesidad de prestar atención en función de aglomeraciones y fechas señaladas como Semana Santa o Navidad.

Además, ha aseverado que desde el atentado de Hamás sobre Israel en octubre 2023 se ha establecido un nivel 4 reforzado atendiendo a un riesgo sobre la comunidad judía.

"Es una amenaza contenida", ha asegurado el director del CITCO, quien ha matizado sobre el terrorismo yihadista que ya no es como antes y que sucede "por delegación" y radicalización individual, donde tiene una gran importancia "los problemas de salud mental".

GIMNASIOS, CHATBOTS Y 'GAMING'

El general de brigada ha apuntado también a los gimnasios, chatbots y el mundo del 'gaming' como focos de radicalización en toda Europa.

Además, en su ponencia ha realizado un recorrido de cómo es la amenaza terrorista, incluyendo las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial (IA) en la lucha contra el terrorismo.

Marín Lizárraga se ha referido también al narcotráfico como un peligro a tener en cuenta y ha asegurado que el año pasado intervinieron 1,3 millones de litros de combustible destinado al repostaje de narcolanchas. "No sabemos ya qué hacer con él", ha asumido.

También ha explicado el sistema de alertas que "graba todo lo que se produce" en cuanto a investigaciones, y cruza los datos para coordinar operaciones y evitar duplicaciones o solapamientos fruto de coincidencias.

EL FOCO EN LAS VÍCTIMAS

Durante la presentación del curso, el vicepresidente de la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSEVT), Javier López Ruiz, ha hablado en representación del presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Benito, defendiendo el Estado de Derecho y la "dignidad humana".

"La memoria no es revancha, es justicia", ha apuntado para aseverar que el terrorismo "mantiene intacta su esencia criminal". También ha sostenido que "hablar de terrorismo es hablar de las víctimas".

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EuropaPress

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