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Ester Muñoz destaca que el PP ya pactó con Vox y los populares subieron en voto

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Málaga, 6 jul (EFE).- La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha destacado que el PP ya pactó con Vox y subió en votos, al tiempo que ha criticado al PSOE por considerar que la 'prioridad nacional' "está bien" si la dice el presidente de Cataluña, el socialista Salvador Illa.

En un acto del PP en Málaga, ha resaltado que con la consecución de un nuevo gobierno en Andalucía presidido por el popular Juanma Moreno, concluye un ciclo electoral de cuatro comicios autonómicos (los de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía) con "cuatro victorias y cuatro derrotas, las peores de la historia del PSOE", con "tres ministros de Pedro Sánchez" en ellas.

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Ha incidido que los pactos con Vox se tradujeron en incremento de votos para el PP, como en Aragón o Extremadura: "Nos votan por lo que hacemos en los gobiernos".

Muñoz se ha referido a la 'prioridad nacional', que ha asegurado que "significa arraigo", y ha criticado a los socialistas al indicar que "si lo dice Illa en Cataluña, está bien".

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También ha reprochado que "la izquierda solo sabe movilizar desde el miedo" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "construye un muro de odio".

"Han conseguido que muchos españoles crean que hay un golpe de Estado para hacer caer a Pedro Sánchez, lo hacen porque es la única forma de justificar la corrupción del PSOE", ha indicado, además de sostener que en España a ido a la cárcel "todo el que la ha hecho".

 "Son el Gobierno más corrupto de la democracia española, más de 15 procedimientos judiciales, el partido, el Gobierno y el entorno familiar", ha afirmado Muñoz, que ha aseverado que hay "una corrupción sistémica, desde Hacienda hasta la Seguridad del Estado" y que "lo más grave" es "el caso cloacas", ya que se "coaccionaba para evitar que se siguiera investigando".

"Esto se va a poner peor", ha advertido, Muñoz que ha añadido que "cuanto más se investigue y salga mierda del PSOE, más radicales se van a volver". EFE

(foto)

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