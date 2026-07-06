Estabilizado el incendio forestal de Soneja (Castellón) con 183 hectáreas afectadas

Castellón, 6 jul (EFE).- El incendio forestal de Soneja, en Castellón, ha quedado estabilizado a las 17:15 horas de este lunes con 183 hectáreas afectadas, lo que ha permitido reducir a seis los medios aéreos que trabajan en la extinción, aunque los desalojados no podrán volver a sus casas todavía.

El conseller valenciano de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha informado de la última hora del fuego y ha afirmado que las condiciones meteorológicas para esta noche son positivas y los medios seguirán refrescando la zona.

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Por cuestiones de seguridad de la ciudadanía, los evacuados del municipio vecino de Azuébar -unas 500 personas- no podrán regresar esta noche a sus casas y, en función de la evolución del incendio, mañana se decidirá si vuelven a sus viviendas.

Los medios de extinción se van a redistribuir en función de la previsión meteorológica, que espera que cambie sobre las 21 horas a una situación más favorable que durante las horas centrales del día, según ha explicado el director del Puesto de Mando Avanzado y jefe de sección forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, Fernando Pérez.

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Los medios aéreos permanecerán en la zona hasta el ocaso y se reestructurá la ubicación de los efectivos para cubrir todo el perímetro, unas 8.400 hectáreas, durante esta noche.

Por la mañana la zona del flanco izquierdo, con peores accesos, ha recibido más aporte de medios aéreos y, por la noche, el peso cambiará al flanco derecho por disponer de mayor movilidad para los medios terrestres a través de pistas forestales. EFE

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