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‘Electra Jonda' traslada la tragedia griega a un cortijo andaluz en el Festival de Mérida

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Mérida, 6 jul (EFE).- La obra ‘Electra Jonda’ convertirá esta semana el Teatro Romano de Mérida en un cortijo andaluz donde el flamenco y el teatro dialogarán con un mito de Electra inspirado en el texto de Juan Guerrero Zamora, que ofrece una versión lorquiana y más contemporánea dentro del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Del 8 al 12 de julio el Teatro emeritense acogerá la representación de una Electra mucho más actual que “se hunde en las raíces andaluzas” con un guiño a Lorca, según ha expuesto en rueda de prensa la actriz Alejandra Torray, que da vida a Clitemnestra en este espectáculo cuyo texto lo firma su padre, Juan Guerrero Zamora, fallecido en 2002.

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A su juicio, con esta obra los espectadores recordarán “'La casa de Bernarda Alba', con pasajes que rememoran a bodas de sangre e incluso coplas de muchos maestros del 27”.

Se trata de una coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y la Comunidad de Madrid que supone el segundo estreno en la edición actual de esta cita teatral en la capital extremeña.

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Para el director de 'Electra Jonda', Manuel Canseco, el conflicto se ha trasladado a un “cortijo andaluz con columnas romanas” y el espectáculo, de los últimos que dirigirá antes de retirarse, cuenta con una “conjunción tremenda” entre los actores, la música y la danza “de tal manera que la continuidad fuera perfecta”.

El coro, integrado por doce bailarines de Ibérica de Danza bajo la dirección coreográfica de Manuel Segovia, expresarán los estados de ánimo de los personajes, anticiparán acontecimientos y completarán la narración mediante el movimiento.

A todo ello se sumarán el cante de Teresa Hernández y la guitarra de José Luis Montón en una propuesta que mantendrá el mito de Sófocles con “una lectura plenamente actual”, ha subrayado Carolina Lapausa, que interpretará a Electra.

“Es un espectáculo muy redondo y dentro de ser un mito, tiene algo muy contemporáneo que tiene que ver con el choque entre la tradición y la modernidad, lo que lo potencia mucho”, ha apuntado.

De igual manera, el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, ha incidido en que “el público quiere ver algo distinto y con la propuesta ‘Electra Jonda’ así va a ser”, pues “la tragedia clásica dialogará con el flamenco”.

En opinión de la recién nombrada directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (CEMART), Amparo Jiménez, a pesar de que el mito de Electra se haya representado numerosas veces, en esta ocasión “traslada la tragedia de Grecia a Andalucía, lo que hará que las pasiones y las historias y los dramas familiares de venganzas y desamores sean más parecidos a estos tiempos”.

“La cultura, el teatro, el flamenco y el baile como medio de expresión de los sentimientos, de las emociones, como escenario para hablar de los conflictos humanos, de nuestras soledades y nuestros abandonos, de nuestros conflictos, de nuestros miedos internos y de los dilemas personales”, ha enumerado.

Además, ha reseñado que “a los clásicos hay que tratarlos con respeto, pero también hay que afrontarlos desde la visión de los tiempos”, tras lo que ha citado a Ítalo Calvino y su “los mitos y los clásicos son tan eternos como el teatro y el flamenco, ese arte universal que tiene en Extremadura una de sus cunas”.

Por motivos médicos, María Garralón no podrá incorporarse al espectáculo a tiempo y la sustituirá Natalia Jara, que ya se ha unido a los ensayos junto a Juan Gea, César Lucendo, Paula Colorado, Ainhoa Molina, Daniel Migueláñez y Jaime Puente, entre otros. EFE

(foto) (vídeo)

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