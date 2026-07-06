El Valencia arranca el trabajo en el césped ya con el renovado Guido en Paterna

Paterna (Valencia), 6 jul (EFE).- El Valencia arrancó este lunes por la mañana el trabajo de pretemporada sobre el césped en la ciudad deportiva de Paterna, donde ya estuvo el argentino Guido Rodríguez tras haber renovado su contrato con el club.

Tras las analíticas, pruebas médicas y tests de esfuerzo a las que se sometieron los jugadores del primer equipo y muchos canteranos entre el jueves y el sábado, este lunes arrancó la primera semana de entrenamientos de la pretemporada bajo las órdenes de Carlos Corberán.

PUBLICIDAD

Los jugadores fueron acudiendo a Paterna por grupos desde primera hora de la mañana, incluido ya Guido Rodríguez. El Valencia hizo oficial el viernes su ampliación de contrato hasta 2028. EFE

plm/jpd

(foto)