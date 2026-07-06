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El TAS, única vía que le queda a Bélgica en el caso Balogun

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Dallas (EE.UU.), 6 jul (EFE).- La Federación Belga tan solo podrá recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), después de que la Comisión de Apelación considerase "inadmisible" su recurso sobre la suspensión de la sanción al estadounidense Folarin Balogun, al estimar que "no es parte en el procedimiento y, por lo tanto, carece de legitimación para recurrir la decisión".

La FIFA anunció el domingo que aplicaba de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario para dejar en suspenso la sanción automática al delantero Folarin Balogun, expulsado con roja directa ante Bosnia-Hercegovina.

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Tras conocer esta decisión, la Federación Belga, cuya selección es rival de la estadounidense en los cuartos de final del Mundial, envió una carta a la FIFA para reclamar una "copia" de la misma y una explicación del proceso de anulación de la sanción automática de partidos por un período de prueba de un año".

La respuesta de la Comisión de Apelación es que considera ese escrito como un recurso y que es "inadmisible" por no ser parte Bélgica en el proceso.

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"La solicitud fue declarada inadmisible por considerar que la RBFA no es parte en el procedimiento y, por lo tanto, carece de legitimación para recurrir la decisión", indicó en un comunicado, que especifica que el presidente de la Comisión de Apelación, el estadounidense, Neil Eggleston, "no participó en la decisión".

Pese a que la federación belga ha amenazado con impugnar el partido -se supone que por alineación indebida- en el caso de que juegue Balogun, el reglamento de la competición especifica que el recurso ante el TAS es la única vía que le queda.

"Como estipulan los Estatutos de la FIFA, las federaciones participantes y los miembros de la delegación no acudirán a la justicia ordinaria para resolver disputas, sino que estarán sometidas a la jurisdicción exclusiva de la FIFA", señala en el artículo 8 de su reglamento.

"Las federaciones participantes y todos los miembros de las delegaciones reconocen y aceptan que, una vez agotadas todas las vías de recurso de la FIFA, la única instancia de apelación será el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de Lausana (Suiza), tal y como estipulan los Estatutos de la FIFA y a menos que lo excluyan los Estatutos de la FIFA o la normativa de la FIFA en vigor. Todo procedimiento de arbitraje de esta índole se regirá por el Código de Arbitraje en Materia Deportiva del TAS", prosigue. EFE

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