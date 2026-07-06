El ruso Amosov, una de las perlas del Real Madrid, se marcha a la UConn de EE.UU.

Madrid, 6 jul (EFE).- El alero ruso Igor Amosov, integrante del equipo junior del Real Madrid y debutante la pasada temporada con el primer equipo, jugará para los Huskies de la Universidad de Connecticut (UConn) de Estados Unidos a partir de la próxima campaña, según confirmó el equipo americano este lunes.

El jugador de 18 años y 2,01 metros de altura llegó el pasado verano al conjunto blanco procedente del Krasnye Krylya Samara de su país, en el que también alternó su participación con el equipo filial y con el primer equipo de la VTB League.

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El ruso ha sido uno de los nombres propios de la cantera 'merengue' esta temporada y parte fundamental en los títulos del Campeonato de España Junior y de Liga U22 cosechados bajo la batuta del técnico Javier Juárez.

Fruto de ello es que fue designado con el Premio al Mejor Jugador (MVP) de la temporada 2025-2026 de la Liga U22 y con el MVP del Campeonato de España Junior.

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Asimismo, debutó bajo las órdenes de Sergio Scariolo en el primer equipo en la jornada 17 de la Liga Endesa frente al Breogán.

La diáspora de talento en la cantera blanca hacia la NCAA (liga universitaria estadounidense) también afectará al letón Gunars Grinvalds, comprometido con la Universidad de UCLA, y puede que al internacional español Izan Almansa, quien podría hacer las maletas para incorporarse a Gonzaga, universidad en la que milita el también español Mario Saint-Supéry. EFE

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