El montenegrino Kljajic desoye ofertas de ACB para seguir en el Covirán Granada

Granada, 6 jul (EFE).- El escolta montenegrino Jovan Kljajic ha renovado por dos temporadas más, hasta el verano de 2028, con el Covirán Granada, descendido esta pasada campaña a Primera FEB, a pesar de contar con varias ofertas de equipos de la Liga Endesa, anunció este lunes el club andaluz.

Kljajic, de 24 años y 195 centímetros de estatura, ocupa cupo de nacional y puede ocupar cualquiera de las posiciones exteriores de un equipo al que aportará “polivalencia, intensidad defensiva, capacidad de rebote y talento ofensivo”, destacó la entidad granadina.

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Con la continuidad de Kljajic, el Covirán Granada consigue retener a una pieza clave para el técnico Arturo Ruiz, pues el balcánico fue fundamental la temporada pasada durante el tiempo que estuvo en pista en la máxima categoría, aunque las lesiones sufridas en noviembre con su selección y en abril con el equipo rojinegro solo le permitieron disputar trece partidos.

En ellos promedió algo más de 18 minutos, 8,3 puntos, 2,8 rebotes, 1,5 asistencias y 6,2 de valoración por encuentro.

Kljajic debutará en Primera FEB tras haber disputado un total de 108 partidos en la Liga Endesa, después de que jugara 82 encuentros en Segunda FEB entre 2019 y 2021 con el Gran Canaria.

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El escolta es el quinto jugador que sigue en el equipo de la pasada campaña tras las renovaciones de Lluis Costa, el francés Jonathan Rousselle, Edu Durán y Pere Tomás.

Además, es ya la undécima pieza de la plantilla granadina después de los fichajes de los senegaleses Abdou Thiam y Mus Barro, de los estadounidenses Gregory Parham y Tanner McGrew, de Fallou Niang y del canadiense Mathieu Kamba. EFE

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