El Levante 26-27 ya trabaja en el césped

Valencia, 6 jul (EFE).-Tras someterse durante el pasado fin de semana a los pertinentes reconocimientos médicos, la plantilla del Levante completó este lunes el primer entrenamiento sobre el césped de la ciudad deportiva de Buñol (Valencia) de la pretemporada 26-27.

Bajo las órdenes del entrenador Luís Castro, la primera sesión comenzó en el gimnasio y, posteriormente, la plantilla se trasladó al terreno de juego para seguir con el entrenamiento antes de regresar, de nuevo, al gimnasio para completar la sesión.

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El equipo continuará ejercitándose durante toda la semana en la ciudad deportiva de Buñol y el sábado disputará su primer encuentro amistoso de la pretemporada, ante el CD Leganés, a partir de las 19:00 horas en estas mismas instalaciones. EFE

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