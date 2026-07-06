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El incendio de Jerez de los Caballeros, que ha asolado 500 hectáreas, queda estabilizado

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(Actualiza la EX1304 con la evolución del incendio)

Mérida, 6 jul (EFE).- El incendio forestal de Jerez de los Caballeros (Badajoz) ha quedado estabilizado a ultima hora de esta tarde, merced a las labores de extinción desplegadas por medios aéreos y terrestres contra el fuego, que ya ha arrasado medio millar de hectáreas.

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El incendio ya no presenta frentes activos que lo hagan avanzar, según fuentes del Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura (Infoex).

Sólo dos de los catorce medios aéreos que integraron el operativo al inicio de los trabajos de extinción siguen actuando en la zona, marcada por la presencia de pasto y matorral.

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Sobre el terreno trabajan cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y una helitransportada, con el apoyo de agentes del Medio Natural y técnicos de extinción, así como de maquinaria pesada.

Aunque el fuego está estabilizado, el plan Infoex mantiene el nivel 1 de peligrosidad por posible afección a edificaciones aisladas. EFE

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