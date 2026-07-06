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El Gobierno ve "impensable" que el juzgado no resuelva a lo largo de este lunes si deja viajar a Begoña Gómez

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El Gobierno da por hecho que el juzgado que instruye el caso contra Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, resolverá este lunes si le permite viajar fuera de España y vería "impensable" que no se pronuncie en ese plazo, según fuentes de Moncloa.

Gómez pidió permiso para viajar entre el 7 y el 10 de julio a la cumbre de la OTAN que empieza este martes en Ankara (Turquía) --a la que suelen viajar las parejas de los presidentes y primeros ministros-- y después poder hacer parada en Reino Unido para asistir a la graduación de una de sus hijas.

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El juez instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, le retiró el pasaporte como medida cautelar y en el Ejecutivo esperaban una resolución, que se estaba demorando hasta el último momento. Sin embargo este mismo lunes se ha conocido que el juez se ha ido de vacaciones y por tanto será un sustituto quien tenga que decidir si accede a la petición de Gómez.

Las fuentes consultadas evitan pronunciarse sobre el hecho de que Peinado haya dejado pendiente esta orden antes de iniciar su periodo de vacaciones y tenga que ser un juez sustituto quien asuma la decisión. En todo caso esperan que esta llegue a tiempo.

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"No nos podemos imaginar que el juzgado no resuelva la petición a lo largo del día", señalan desde Moncloa, donde consideran "impensable" que esto pueda suceder.

Peinado acordó en un auto del pasado 20 de junio abrir juicio oral contra Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, así como retirar el pasaporte a las primeras y prohibir salir de España a ellas, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

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EuropaPress

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