Espana agencias

El día 26 del Mundial, en 5 claves

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 6 jul (EFE).-

1 - El fiasco de Brasil

Entre los dos goles de Erling Haaland en los minutos 79 y 90 y las paradas de Orjan Nyland, incluido un penalti en el inicio del encuentro, Brasil quedó eliminada del Mundial 2026, en otro fiasco para la pentacampeona del mundo, que no alcanza la final del torneo desde 2002, la última vez que también conquistó el título. “Estamos profundamente tristes porque el equipo, hasta ahora, no había hecho un Mundial espectacular, pero sí un buen Mundial", valoró Carlo Ancelotti, su entrenador.

PUBLICIDAD

2 - El adiós a la selección de Neymar

El penalti transformado ante Nyland para el 1-2 en el minuto 100 del partido de los octavos de final de Brasil contra Noruega es la última imagen de Neymar con la selección brasileña. “Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí (en el Metlife Stadium de Nueva Jersey) y termino aquí. Ahora se acabó", confirmó el delantero en declaraciones al canal GeTV tras el partido. Ha jugado cuatro Mundiales (Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026) sin lograr el perseguido título. Suma 130 partidos con su selección, con 80 goles.

PUBLICIDAD

3 - La eliminación de México ante Bellingham y Kane

Los goles de Jude Bellingham, dos de ellos en la primera parte, y Harry Kane, autor de una diana de penalti, terminaron con la prometedora aventura de México en el Mundial 2026. “Nos equivocamos tres veces y lo pagamos caro; ante un rival de las grandes ligas como Inglaterra debes hacerlo todo perfecto”, lamentó Javier Aguirre. Inglaterra se enfrentará ahora a Noruega en los cuartos de final.

4 - España, contra Cristiano Ronaldo

La selección española, liderada por Lamine Yamal, se juega la clasificación para los cuartos de final del Mundial 2026 contra Cristiano Ronaldo y su Portugal en Dallas. Un gran duelo. “Ojalá que no sea mi último partido en un Mundial, ojalá así me pueden seguir matando", ironizó en rueda de prensa el astro portugués. “Una pena enfrentarse a España, sería una final fantástica”, valoró Roberto Martínez, su seleccionador.

5 - La sanción a Balogun, en suspenso

Folarin Balogun está disponible para jugar con Estados Unidos contra Bélgica. Su sanción de un partido, por la expulsión por tarjeta roja ante Bosnia-Herzegovina, quedó en suspenso, sujeta a un periodo de prueba de un año, según determinó el Comité Disciplinario de la FIFA. La decisión desató la polémica durante todas las horas posteriores. “Es el día de los inocentes”, dijo Rudi García, seleccionador de Bélgica. “No era roja, es la decisión más justa”, apuntó Mauricio Pochettino, su homólogo en Estados Unidos. Donald Trump, su presidente, celebró la decisión de la FIFA. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pan de calabacín y cebolla: una receta fácil, sin gluten y baja en carbohidratos para preparar sándwiches y tostadas

Este pan es perfecto para acompañar platos de verano, para unas tostadas ligeras a la hora del desayuno o como base para sándwiches de toda clase

Pan de calabacín y cebolla: una receta fácil, sin gluten y baja en carbohidratos para preparar sándwiches y tostadas

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 6 julio

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 6 julio

Una nueva terapia logra atacar el cáncer de ovario reduciendo el daño a las células sanas

La investigación de la Fundación Cris Contra el Cáncer y el doctor Atanasio Pandiella muestra resultados prometedores contra esta enfermedad tan agresiva

Una nueva terapia logra atacar el cáncer de ovario reduciendo el daño a las células sanas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Paqui ‘La Coles’ pide ayuda desesperada tras confesar que vive de okupa: “Solo tengo ganas de morirme”

La que fuera uno de los rostros más populares de los platós de Telecinco por su supuesto romance con Víctor Janeiro asegura que atraviesa una situación límite

Paqui ‘La Coles’ pide ayuda desesperada tras confesar que vive de okupa: “Solo tengo ganas de morirme”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

Un exministro, un fiscal, la Dirección de la Guardia Civil y altos cargos de la SEPI: todos los procesados, imputados o condenados alrededor del Gobierno de Pedro Sánchez

La Guardia Civil financia la creación de nuevos generales con el sueldo que se va a ahorrar reduciendo capitanes y posponiendo la llegada de nuevos cabos

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

ECONOMÍA

Cuentas remuneradas para rentabilizar tus ahorros este verano: qué tener en cuenta antes de contratar una y las tres mejores opciones

Cuentas remuneradas para rentabilizar tus ahorros este verano: qué tener en cuenta antes de contratar una y las tres mejores opciones

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni la desigualdad ni la inmigración explican el extremismo: el mejor predictor de la radicalización está en el enfrentamiento entre partidos políticos

Los jóvenes que estudian y trabajan tienen más fácil encontrar empleo: “Desarrollan competencias muy valoradas por las empresas”

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

DEPORTES

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, desde la mirada de jugadores que entrenaron bajo sus órdenes: “Siempre le ha gustado tener protagonismo con la pelota”

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, desde la mirada de jugadores que entrenaron bajo sus órdenes: “Siempre le ha gustado tener protagonismo con la pelota”

Inglaterra acaba con el sueño de México en el mejor partido del Mundial 2026: vídeo con el resumen y los goles

Rodri y Pedri contra Vitinha y João Neves: el duelo del medio del campo por el que pasa el billete a cuartos del Mundial 2026

Un Cristiano Ronaldo en entredicho busca convertirse en ave fénix y resurgir ante España en el Mundial 2026

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1