El día 26 del Mundial, en 5 claves

Redacción deportes, 6 jul (EFE).-

1 - El fiasco de Brasil

Entre los dos goles de Erling Haaland en los minutos 79 y 90 y las paradas de Orjan Nyland, incluido un penalti en el inicio del encuentro, Brasil quedó eliminada del Mundial 2026, en otro fiasco para la pentacampeona del mundo, que no alcanza la final del torneo desde 2002, la última vez que también conquistó el título. “Estamos profundamente tristes porque el equipo, hasta ahora, no había hecho un Mundial espectacular, pero sí un buen Mundial", valoró Carlo Ancelotti, su entrenador.

PUBLICIDAD

2 - El adiós a la selección de Neymar

El penalti transformado ante Nyland para el 1-2 en el minuto 100 del partido de los octavos de final de Brasil contra Noruega es la última imagen de Neymar con la selección brasileña. “Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí (en el Metlife Stadium de Nueva Jersey) y termino aquí. Ahora se acabó", confirmó el delantero en declaraciones al canal GeTV tras el partido. Ha jugado cuatro Mundiales (Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026) sin lograr el perseguido título. Suma 130 partidos con su selección, con 80 goles.

PUBLICIDAD

3 - La eliminación de México ante Bellingham y Kane

Los goles de Jude Bellingham, dos de ellos en la primera parte, y Harry Kane, autor de una diana de penalti, terminaron con la prometedora aventura de México en el Mundial 2026. “Nos equivocamos tres veces y lo pagamos caro; ante un rival de las grandes ligas como Inglaterra debes hacerlo todo perfecto”, lamentó Javier Aguirre. Inglaterra se enfrentará ahora a Noruega en los cuartos de final.

PUBLICIDAD

4 - España, contra Cristiano Ronaldo

La selección española, liderada por Lamine Yamal, se juega la clasificación para los cuartos de final del Mundial 2026 contra Cristiano Ronaldo y su Portugal en Dallas. Un gran duelo. “Ojalá que no sea mi último partido en un Mundial, ojalá así me pueden seguir matando", ironizó en rueda de prensa el astro portugués. “Una pena enfrentarse a España, sería una final fantástica”, valoró Roberto Martínez, su seleccionador.

PUBLICIDAD

5 - La sanción a Balogun, en suspenso

Folarin Balogun está disponible para jugar con Estados Unidos contra Bélgica. Su sanción de un partido, por la expulsión por tarjeta roja ante Bosnia-Herzegovina, quedó en suspenso, sujeta a un periodo de prueba de un año, según determinó el Comité Disciplinario de la FIFA. La decisión desató la polémica durante todas las horas posteriores. “Es el día de los inocentes”, dijo Rudi García, seleccionador de Bélgica. “No era roja, es la decisión más justa”, apuntó Mauricio Pochettino, su homólogo en Estados Unidos. Donald Trump, su presidente, celebró la decisión de la FIFA. EFE

PUBLICIDAD