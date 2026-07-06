El 79 % de los mayores de 55 años planean viajar por ocio en 2026

Madrid, 6 jul (EFE).- El 79 % de los españoles mayores de 55 años, más de 13,3 millones de personas, planea viajar por ocio durante 2026, un segmento que ha crecido del 32 al 37 % en el último año, según un informe de la Fundación Mapfre.

El "VI Barómetro del Consumidor Senior", elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics, que ha encuestado a 16.000 españoles mayores de 55 años, señala que el interés por viajar se mantiene elevado en todas las franjas de edad, aunque alcanza su punto máximo entre los 65 y 69 años, con un 88 %.

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Le siguen los séniors de 55 a 59 años (84 %) y los de 60 a 64 años (83 %). Incluso entre los mayores de 70 años, el 72 % afirma que planea viajar por ocio o turismo en el próximo año.

El director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, Juan Fernández Palacios, ha indicado que este segmento de consumidores se han consolidado como un colectivo clave para el turismo y ocio en España y ha argumentado que "su peso demográfico, su capacidad de consumo y su creciente actividad digital" hacen que sean un público estratégico para los sectores esenciales la economía.

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Pese al repunte del interés por viajar al extranjero, el turismo nacional sigue siendo mayoritario y el 71 % de los séniors tiene previsto viajar dentro de España durante 2026, tres puntos más que el 68 % registrado el año pasado, lo que equivale a unos 500.000 séniors más.

De ellos, el 63 % se decanta por viajar a otras comunidades autónomas y el 32 % opta por desplazamientos dentro de su propia comunidad.

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En cuanto al turismo internacional, el 33 % de los mayores de 55 años prevé visitar algún país europeo y el 11 % contempla otros destinos fuera de Europa, lo que representa 840.000 séniors más con intención de viajar al extranjero respecto al año anterior.

El barómetro también revela que el 80 % de los mayores de 55 años es activo digitalmente. Entre ellos, el 38 % muestra interés por el turismo de playa y el 32 % por el turismo familiar, un perfil hasta un 64 % más probable que en otras franjas de edad en el caso del turismo familiar y un 38 % más probable en destinos de playa.

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Al margen de los viajes, más de 12,1 millones de mayores de 55 años (72 %) participan en actividades de ocio cultural al menos una vez al año, un porcentaje que llega al 82 % entre quienes tienen estudios superiores, frente al 57 % entre quienes solo cursaron hasta primer o segundo grado. EFE