Efusivo recibimiento en Paraguay a la Albirroja que disputó la Copa del Mundo

Luque (Paraguay), 6 jul (EFE).- Cientos de hinchas y hasta el presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibieron este lunes a la Albirroja que alcanzó los octavos de final de la Copa del Mundo, instancia en la que cayó eliminada ante Francia (0-1).

La plantilla arribó al Aeropuerto Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque, que sirve a Asunción, poco después de las 6.00 locales (9.00 GMT) en un vuelo chárter y fue recibida en el principal espigón de la terminal por el mandatario paraguayo y otros funcionarios del Gobierno.

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También por cientos de ilusionados hinchas que esperaron desde la madrugada en los alrededores del aeropuerto y en las cercanías de las rampas de despegue.

"El cuerpo técnico y los jugadores realmente nos han regalado unos días maravillosos. Nos animaron a soñar en grande y creo que ese es el mensaje de este pueblo maravilloso que hoy tiene una palabra potente: Gracias, gracias de corazón por hacernos sentir tan orgullosos", dijo Peña a los jugadores en un breve discurso.

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En tanto que el seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, llamó a los aficionados a cuidar del fútbol del país suramericano, que regresó al Mundial de la FIFA después de 16 años de ausencia.

"Defiendan esto, esta llama que estos chicos encendieron, que volvieron a encender, porque es la llama que históricamente Paraguay tuvo encendida para demostrarle al mundo que está de pie, para demostrarle al mundo que los miramos a todos a los ojos de frente, que les miramos la camiseta, que no les miramos su nombre", señaló.

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Paraguay quedó eliminada de la Copa del Mundo en los octavos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras caer 0-1 ante la favorita Francia, gracias a un gol marcado de penalti por el astro Kylian Mbappé.

El resultado instaló a los franceses en los cuartos de final de la competición, donde este jueves se verá las caras con Marruecos, mientras que Paraguay volvió a casa de forma anticipada.

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Pese a la decepción por la eliminación, Alfaro dijo hoy que los jugadores le enseñaron que no existen los imposibles, al tiempo que sugirió su disposición a continuar al frente de la Albirroja, un tema pendiente para la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

"Hay un montón de desafíos por delante, hay un montón de cosas que hay que tratar de lograr, de conquistar y de trabajar. Hoy lo que tenemos es una gran ilusión, que eso después se va a transformar en expectativa, porque la expectativa va a requerir un montón de cosas superiores y mayores, pero eso habrá tiempo para analizarlo más adelante", indicó el santafesino de 63 años. EFE

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