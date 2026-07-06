Dos detenidos por introducir en el mercado pescado robado con residuos de medicamentos

Alicante, 6 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores de delitos contra la salud pública, receptación, falsedad documental y relativos al mercado y consumidores tras introducir en el mercado pescado procedente de robos en instalaciones de acuicultura y con residuos de medicamentos.

Según el comunicado del instituto armado emitido este lunes, la investigación se inició a partir de informaciones sobre la posible comercialización de pescado robado de piscifactorías en la lonja de Santa Pola (Alicante), además de que existían indicios de que el producto había sido sometido a tratamientos veterinarios y no era apto para el consumo humano.

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Los agentes comprobaron en las primeras pesquisas que el día anterior se había presentado a la venta 40 cajas de pescado, principalmente lubinas y lecholas, distribuidas a compradores de las provincias de Alicante, Barcelona y Tarragona, así como Mallorca.

Paralelamente, una piscifactoría de San Pedro del Pinatar (Murcia) había sufrido el robo de unos 700 kilogramos de lechola, especie que se encontraba retirada al haber recibido un tratamiento. Además se constató que las lubinas comercializadas presentaban características compatibles con ejemplares procedentes de acuicultura en la misma zona.

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La Guardia Civil se coordinó para inmovilizar el pescado y avisar a Salud Pública, cuyos inspectores tomaron muestras del producto y confirmaron la presencia de medicamentos.

Los presuntos autores introducían el pescado en el circuito comercial mediante documentación que simulaba un origen legal.

Como resultado de la operación, se han inmovilizado y recuperado 227 kilogramos de pescado de lubinas y lecholas y se ha detenido a dos varones de 43 y 36 años, que han quedado en libertado después de remitir las diligencias a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche en funciones de guardia.

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La investigación continúa abierta para esclarecer la cuantía total de pescado sustraído y esclarecer completamente los hechos. EFE