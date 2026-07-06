Don Felipe recibe a varias promociones de la Administración General del Estado

Madrid, 6 jul (EFE).- Felipe VI ha recibido este lunes en el Palacio de El Pardo a varias promociones de la Administración General del Estado, entre ellas la XXV y XXVI del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda.

Los integrantes de estas promociones de inspectores de Hacienda, a los que ha saludado el rey, se dedicarán a la inspección tributaria y financiera, tanto a nivel individual como empresarial.

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En esta jornada de audiencias, don Felipe también se ha reunido con los integrantes de las 74 y 75 promociones del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, especializado en la elaboración y ejecución de las políticas económica y comercial del Gobierno.

Además, el monarca ha mantenido una audiencia con los funcionarios de las promociones 2022, 2023 y 2024 del Cuerpo de Inspectores del Servicio Oficial de Inspección y Regulación del Comercio Exterior (Soivre), que acudieron acompañados de la promoción de 1999, que cumple 25 años de su ingreso. EFE

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