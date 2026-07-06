Directora de Compañía de Teatro Clásico aboga por una institución más diversa y conectada

Aníbal de la Beldad

Almagro (Ciudad Real), 6 jul (EFE).- La directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), Laila Ripoll, ha asegurado que, tras un año y medio al frente de la institución, los principales objetivos marcados en su proyecto comienzan a materializarse, con una apuesta por la revisión del canon clásico, la incorporación de nuevas voces y lenguajes escénicos y una mayor conexión con compañías y creadores.

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En una entrevista con EFE durante su estancia en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Ripoll ha explicado que, aunque aún quedan iniciativas pendientes de desarrollar, el balance hasta el momento es positivo.

Entre los aspectos que ha destacado de esta primera etapa figura la revisión del canon teatral y la incorporación de directoras con una mirada propia y contemporánea.

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Ripoll ha subrayado la importancia de sumar perfiles como los de Marta Pazos o Raquel Camacho, una apuesta que considera necesaria para ampliar las perspectivas dentro de la compañía. "Era muy importante que estuvieran en la compañía", ha afirmado.

La directora también ha puesto el foco en una línea estratégica que considera fundamental: la colaboración con estructuras teatrales fuera de Madrid mediante coproducciones que permitan reforzar el tejido escénico nacional.

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En este sentido, ha recordado la colaboración desarrollada este año con la compañía zaragozana Teatro del Temple y ha adelantado futuras alianzas con la compañía canaria Unahoramenos Producciones y con Atalaya, de Sevilla.

"Crea una posibilidad para que esos espectáculos se muevan después y, sobre todo, significa colaborar con el tejido teatral del país", ha explicado.

Ripoll considera que este trabajo adquiere un valor especial en un momento que ha definido como "delicado" para el sector escénico y ha defendido el papel de la CNTC como servicio público.

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"Nuestra función también está en colaborar con compañías periféricas", ha señalado.

Junto a ello, la directora ha destacado la incorporación progresiva de nuevos lenguajes escénicos dentro de la programación de la compañía, entre ellos la danza, una disciplina que ha comenzado a integrarse en los proyectos de la CNTC y que pretende convivir con otras propuestas artísticas.

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Sobre el funcionamiento interno de la institución, Ripoll ha señalado que uno de sus objetivos era reforzar la identidad de la compañía como espacio público, un proceso que, a su juicio, también pasa por mejorar las dinámicas de trabajo y comunicación dentro de la propia estructura.

"Estamos en un momento muy bueno, de buena comunicación entre toda la casa", ha afirmado, aunque ha reconocido que el tiempo efectivo al frente del proyecto es menor del que aparentemente indican los calendarios, ya que durante el primer año trabajó con una programación heredada de la dirección anterior.

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Otro de los proyectos que mantiene entre sus prioridades es la creación de una bolsa de intérpretes especializados en verso, una herramienta diseñada para facilitar el acceso de nuevos profesionales a la compañía.

Ha dicho que el proceso está sufriendo retrasos por cuestiones técnicas, aunque actualmente se desarrolla de forma manual mediante la recepción de propuestas y perfiles profesionales.

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"Estamos recopilando proyectos y profesionales y, además, contamos con un histórico de actores de la compañía", ha indicado.

La consolidación de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico constituye otra de las líneas estratégicas de la dirección actual, concebida como una vía para incorporar nuevos talentos formados dentro de la propia institución.

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Como ejemplo, ha destacado la presencia en producciones recientes de intérpretes surgidos de ese programa formativo.

"Es importante empezar a nutrirnos en papeles importantes de esa gente que se ha formado en la casa", ha señalado.

En cuanto al cuarenta aniversario de la CNTC, la compañía lo está conmemorando con diversas actividades, entre ellas una exposición realizada junto al Museo Nacional de Artes Escénicas y la recuperación de los Cuadernos de Teatro Clásico, dedicados a reflexionar sobre la evolución del canon y los retos futuros de la institución.

Además, durante las jornadas del festival está prevista la participación de varios directores que han estado al frente de la compañía a lo largo de estas cuatro décadas. EFE

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