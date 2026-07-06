Espana agencias

Detenidas 10 personas por explotación laboral en el Campo de Gibraltar

Guardar
Google icon

Algeciras (Cádiz), 6 jul (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la captación y explotación laboral de trabajadores extranjeros en el sector del reparto de paquetería en las localidades gaditanas de Algeciras, La Línea de la Concepción y Los Barrios.

La operación, denominada Alibaba, se ha saldado hasta el momento con la detención de diez personas y la investigación de otras dos, así como con la liberación de ocho víctimas y la identificación de al menos veintiséis personas afectadas por las condiciones de explotación impuestas por la organización.

PUBLICIDAD

Los detenidos están siendo investigados como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de los dos principales responsables de la trama, mientras que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

PUBLICIDAD

Las actuaciones comenzaron en agosto de 2025, tras una inspección realizada en una nave dedicada al reparto de paquetería ubicada en Algeciras. Durante aquella actuación fueron localizados cinco ciudadanos extranjeros que se encontraban trabajando en situación administrativa irregular.

Las investigaciones posteriores permitieron detectar la existencia de una estructura criminal "perfectamente organizada que obtenía importantes beneficios económicos mediante la explotación de trabajadores especialmente vulnerables", según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

Las pesquisas determinaron que la organización captaba a sus víctimas a través de redes sociales, donde ofrecía puestos de trabajo en empresas de reparto de paquetería a personas que atravesaban situaciones de necesidad económica o vulnerabilidad social. Una vez aceptaban las condiciones impuestas, eran alojadas en viviendas gestionadas o alquiladas por los propios investigados, generando una completa dependencia económica y personal respecto de la organización.

Los responsables hacían creer a las víctimas que formaban parte de la empresa y que sus ingresos aumentarían en función del número de paquetes repartidos. Bajo esta premisa, los trabajadores realizaban jornadas laborales de extrema intensidad, de lunes a domingo, efectuando repartos continuados y manipulando cargas pesadas para alcanzar los objetivos fijados por los investigados.

La organización estaba integrada por al menos ocho personas que gestionaban de forma coordinada tres empresas vinculadas al reparto de paquetería y una flota de hasta veinte furgonetas.

En la fase final de la operación se llevaron a cabo tres registros en inmuebles ubicados en Algeciras y La Línea de la Concepción, así como tres inspecciones laborales en distintos centros de trabajo relacionados con la actividad investigada. EFE

evr/bfv/ram

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eva Orúe, destituida como directora de la Feria del Libro de Madrid tras cinco años en el cargo

La Asociación de Empresarias y Empresarios del Comercio del Libro de Madrid ha decidido abrir una ‘nueva etapa’ con un equipo diferente

Eva Orúe, destituida como directora de la Feria del Libro de Madrid tras cinco años en el cargo

El aumento de actividad volcánica del Etna obliga a cerrar el aeropuerto de Catania en Sicilia

Los vuelos previstos en llegada a la isla han sido desviados al aeropuerto de Palermo

El aumento de actividad volcánica del Etna obliga a cerrar el aeropuerto de Catania en Sicilia

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del Sorteo 3

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Un informe de la plataforma Deel concluye que las vacaciones de verano entre los empleados españoles del sector suelen durar entre uno y cinco días, mientras que solo una minoría supera los 11 días

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 6 julio

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 6 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

La democracia sigue convenciendo en España, pero la Justicia no: 9 de cada 10 españoles creen que no es imparcial con los políticos ni los trata como a los demás

Delcy Rodríguez reclama a Aldama que rectifique sus acusaciones sobre un supuesto sobre vinculado a la petrolera venezolana PDVSA y a la financiación del PSOE

Feijóo promete aplicar la ley del concebido no nacido de Ayuso en toda España si llega al Gobierno

España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

ECONOMÍA

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Cómo vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado, según los expertos: requisitos y procedimiento legal

Las comunidades de vecinos solo podrán reclamar a los propietarios las cuotas impagadas de los últimos cinco años

Cuentas remuneradas para rentabilizar tus ahorros este verano: qué tener en cuenta antes de contratar una y las tres mejores opciones

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, desde la mirada de jugadores que entrenaron bajo sus órdenes: “Siempre le ha gustado tener protagonismo con la pelota”

Inglaterra acaba con el sueño de México en el mejor partido del Mundial 2026: vídeo con el resumen y los goles

Un Cristiano Ronaldo en entredicho busca convertirse en ave fénix y resurgir ante España en el Mundial 2026

Rodri y Pedri contra Vitinha y João Neves: el duelo del medio del campo por el que pasa el billete a cuartos del Mundial 2026