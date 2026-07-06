Detenidas 10 personas por explotación laboral en el Campo de Gibraltar

Algeciras (Cádiz), 6 jul (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la captación y explotación laboral de trabajadores extranjeros en el sector del reparto de paquetería en las localidades gaditanas de Algeciras, La Línea de la Concepción y Los Barrios.

La operación, denominada Alibaba, se ha saldado hasta el momento con la detención de diez personas y la investigación de otras dos, así como con la liberación de ocho víctimas y la identificación de al menos veintiséis personas afectadas por las condiciones de explotación impuestas por la organización.

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Los detenidos están siendo investigados como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de los dos principales responsables de la trama, mientras que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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Las actuaciones comenzaron en agosto de 2025, tras una inspección realizada en una nave dedicada al reparto de paquetería ubicada en Algeciras. Durante aquella actuación fueron localizados cinco ciudadanos extranjeros que se encontraban trabajando en situación administrativa irregular.

Las investigaciones posteriores permitieron detectar la existencia de una estructura criminal "perfectamente organizada que obtenía importantes beneficios económicos mediante la explotación de trabajadores especialmente vulnerables", según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

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Las pesquisas determinaron que la organización captaba a sus víctimas a través de redes sociales, donde ofrecía puestos de trabajo en empresas de reparto de paquetería a personas que atravesaban situaciones de necesidad económica o vulnerabilidad social. Una vez aceptaban las condiciones impuestas, eran alojadas en viviendas gestionadas o alquiladas por los propios investigados, generando una completa dependencia económica y personal respecto de la organización.

Los responsables hacían creer a las víctimas que formaban parte de la empresa y que sus ingresos aumentarían en función del número de paquetes repartidos. Bajo esta premisa, los trabajadores realizaban jornadas laborales de extrema intensidad, de lunes a domingo, efectuando repartos continuados y manipulando cargas pesadas para alcanzar los objetivos fijados por los investigados.

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La organización estaba integrada por al menos ocho personas que gestionaban de forma coordinada tres empresas vinculadas al reparto de paquetería y una flota de hasta veinte furgonetas.

En la fase final de la operación se llevaron a cabo tres registros en inmuebles ubicados en Algeciras y La Línea de la Concepción, así como tres inspecciones laborales en distintos centros de trabajo relacionados con la actividad investigada. EFE

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