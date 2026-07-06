Chacón, Petxarroman y Bouldini, ausencias en el primer día de pretemporada del Dépor

A Coruña, 6 jul (EFE).- Sin Luis Chacón, Alex Petxarroman y Mohamed Bouldini, futbolistas a los que la dirección deportiva sigue buscando una salida, el segundo proyecto de la ‘era Antonio Hidalgo’ en el Deportivo, primero en LaLiga EA Sports (Primera), arrancó este lunes en la ciudad deportiva de Abegondo.

Los tres futbolistas no formaron parte de la plantilla que logró el ansiado regreso a la máxima categoría. Luis Chacón jugó cedido en la Cultural Leonesa, Petxarroman en el Andorra y Bouldini en el Granada.

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Tras destacar con el conjunto leonés pese al descenso de categoría del equipo, Chacón es el que más avanzada tiene su salida del Dépor al contar con una oferta del Real Valladolid.

Petxarroman tuvo mucho menos protagonismo con el equipo del Principado, disputando tan sólo 16 partidos de LaLiga Hypermotion (Segunda) y dos de la Copa del Rey.

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Ese mismo número de partidos (16 de Liga y 2 de Copa) fue el que jugó el delantero marroquí Bouldini con el Granada, donde Pacheta tampoco le dio mucha continuidad: 405 minutos en total.

Los canteranos Diego Gómez, Jairo y Rubén López, que la pasada temporada también jugaron a préstamo, también tienen muchas opciones de salir cedidos en caso de no formar parte de la plantilla del Fabril, que logró el ascenso a Primera Federación. EFE

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