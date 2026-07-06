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Ausencias e incógnitas en el regreso al trabajo del Sevilla

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Sevilla, 6 jul (EFE).- Las ausencias por diversos motivos y las incógnitas sobre la conformación final de la plantilla marcaron este lunes el regreso al trabajo sobre el césped de la ciudad deportiva del Sevilla de Luis García Plaza tras un fin de semana de reconocimientos médicos.

Madrugaron los futbolistas del Sevilla para ponerse el mono de trabajo en un día de canícula en el que las novedades han sido los tres fichajes que el club ha hecho hasta el momento, el zaguero senegalés Arouna Sangante, el centrocampista Jon Guridi y el delantero Juan Iglesias.

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Un pasillo de bienvenida los recibió en la primera de las dos sesiones previstas para el estreno de la temporada sevillista, en el que ya hay un lesionado, el punta Alfon González, al que se le ha detectado una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho en las pruebas médicas.

Además, el central francés Tanguy Nianzou recibió un permiso especial del club para reincorporarse más tarde a la dinámica de trabajo, al igual que los internacionales Rubén Vargas, Odysseas Vachlodimos, Akor Adams y Gabriel Suazo.

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Por otra parte, el nigeriano Chidera Ejuke no se encuentra en Sevilla al estar resolviendo problemas burocráticos que se resolverán en los próximos días.

Está, no obstante, casi todo por definir en el cuadro de futbolistas con el que Luis García Plaza comenzará su primera temporada completa en el banquillo del Ramón Sánchez Pizjuán por los necesarios ajustes derivados de la ajustada economía de la entidad.

Esta tarde tendrá lugar una nueva sesión, dinámica que se repetirá varias veces durante la semana hasta afrontar el próximo sábado el primero de los amistosos ante el Juventud Torremolinos en el Estadio Jesús Navas (21.00 horas). EFE

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