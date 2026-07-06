Atlas, el robot que celebra los goles como Kane y Haaland

Redacción deportes, 6 jul (EFE).- El robot humanoide 'Atlas', que celebra los goles inspirado en futbolistas como Harry Kane, Erling Haaland, Matheus Cunha o Son Heung-min, es el nuevo fichaje del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tras participar en el descanso del Brasil-Noruega.

La "histórica" presentación tuvo lugar durante el descanso del partido de octavos de final, cuando el robot salió del túnel de vestuarios e hizo una secuencia de celebraciones de gol inspiradas en esos futbolistas, antes de entregar el balón ceremonial al árbitro para el inicio de la segunda parte.

PUBLICIDAD

La intervención de 'Atlas', desarrollado por la compañía Bolton Dynamics, supuso "la primera integración de un robot de estas características en el entorno de un partido en directo de la Copa del Mundo de la FIFA", indicó este lunes Hyundai Motor, que participó el en el proyecto.

'Atlas' fue entrenado mediante tecnologías de adaptación de movimientos humanos y sistemas que le permiten ejecutar movimientos complejos y desenvolverse en entornos dinámicos, explicó la compañía.

PUBLICIDAD

"Siempre nos hemos inspirado en las hazañas atléticas humanas, como la gimnasia, la danza, el parkour y, ahora, el fútbol, para ampliar los límites de lo que los robots pueden hacer de una forma que conecte con las personas", señaló el director de comportamiento robótico de Boston Dynamics, Alberto Rodríguez, en el comunicado.

"La forma en que entrenamos a Atlas para que realizara estos divertidos movimientos durante el partido es similar a cómo enseñamos al robot a desenvolverse en aplicaciones industriales del mundo real. Es una manera estupenda de dar a conocer a gente de todo el mundo el increíble potencial de los robots actuales equipados con inteligencia artificial», agregó. EFE

PUBLICIDAD

(foto)