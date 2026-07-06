Alcalde de Pamplona invita a disfrutar de San Fermín, donde hay sitio "para todos y todas"

Pamplona, 6 jul (EFE).- El alcalde de Pamplona , Joseba Asiron, ha invitado a todo el mundo a disfrutar de los Sanfermines, "las mejores fiestas del mundo", en las que "no hay espectadores, todo el mundo puede ser protagonista de las fiestas desde el primer momento".

"Que vengan a disfrutar, a pasarlo bien" ha sostenido en declaraciones a los medios de comunicado el alcalde quien ha abogado por la libertad y seguridad, por unas fiestas con sitio "para todos y todas" y por la convivencia de género, religiosa y de cualquier nivel.

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También lo ha hecho por la convivencia política, reconociendo que en el Ayuntamiento "discutimos como gallos", aunque ha comparado la situación con la política nacional e internacional, asegurando que "no estamos tan mal".

El mandatario ha definido los Sanfermines como una "máquina de precisión" en la que "todo tiene que estar al milímetro", rechazando el componente caótico con el que se los define habitualmente. EFE

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