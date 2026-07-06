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Albiach (Comuns) avisa a Illa que si quiere aprobar medidas debe contar con esta formación: "Iremos ley a ley"

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La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha avisado este lunes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que, si quiere aprobar o tirar adelante medidas, el PSC deberá negociar con los Comuns: "Le hemos dado presupuestos, pero a partir de ahora iremos ley a ley".

"Tendremos la mano tendida para negociar mejoras para la ciudadanía, pero también firmes para exigir el cumplimiento de los acuerdos y contundentes cada vez que el Govern se equivoque de prioridades, que ha pasado varias veces. Lo ha hecho chantajeando con las bajas laborales, infiltrando agentes en las asambleas de docentes", ha dicho en una entrevista en 'Nació' recogida por Europa Press.

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Preguntada por qué exigen al Govern para antes de agosto, ha explicado que "es imprescindible" la ley de compras especulativas (la cual se vota esta semana); desatascar el registro de grandes tenedores y la creación de la dirección general de la unidad de disciplina en vivienda, incluida en la ley de acompañamiento.

Sobre este último punto, Albiach ha señalado que los Comuns quieren consensuar el nombre de la persona que debe haber al frente, con voluntad que sea independiente, y que tenga "la valentía y el coraje suficiente para decir a los especuladores" que deben pagar sanciones de hasta 900.000 euros.

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Preguntada por si cree que el Govern no se atreve a poner multas a grandes especuladores, ha expresado que "claramente no".

LEGISLATURA EN ESPAÑA

Sobre si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acabará la legislatura, ha afirmado no saberlo y le ha exigido medidas de lucha contra la corrupción, presupuestos y elecciones: "Pero no se puede saltar el paso de limpiar. Hay lawfare, pero no todo es lawfare".

Ha apuntado más medidas: una oficina de lucha contra la corrupción; que las empresas y personas corruptoras no puedan trabajar con la administración pública durante veinte años; un buzón para personas alertadoras; una ley de lobbies y regular las actividades que pueden o no pueden realizar los expresidentes.

Respecto a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, la líder de los Comuns ha sostenido que, dadas las mayorías en el Parlament, la "batalla" contra la ampliación debe hacerse en Europa y ha afirmado que el partido quiere que la Generalitat tenga más autogobierno en la gestión del enclave.

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EuropaPress

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