Espana agencias

Willy: "Habrá mejores o peores momentos, pero el grupo debe permanecer siempre"

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 5 jul (EFE).- Willy Hernangómez, capitán de la selección española, afirmó, tras la derrota en la prórroga ante Georgia en Tiflis por 91-89, que la sensación de "grupo" debe permanecer para aprender también en las derrotas.

España no pudo terminar de manera inmaculada la primera fase de clasificación al Mundial de Catar 2027 y tras la derrota ante Georgia avanza con un récord de 5-1.

PUBLICIDAD

Un partido de más a menos en el que 'La Familia' llegó a dominar por 22 puntos en el tercer cuarto, pero que quedó eclipsado por los 37 puntos de Toko Shengelia y los 32 de Marcquise Reed.

"Hemos vistos dos partes claramente distintas. En la primera hemos estado muy bien. En la segunda ellos fueron agresivos, físicos y dominaron los rebotes en ambos extremos de la cancha. Nosotros dejamos de correr al contrataque. Es una experiencia para nosotros. De igual manera, estoy muy orgulloso de mis compañeros y del cuerpo técnico", reflexionó junto a Chus Mateo en la rueda de prensa posterior al duelo.

PUBLICIDAD

Asimismo, reconoció el buen hacer de los locales y de Shengelia, su excompañero en el Barça. Pese a ello, Hernangómez se queda con todo el trabajo realizado en la primera fase.

"Creo que siempre intentamos ganar. No solo esta semana de ventanas, en las anteriores el grupo ha hecho un trabajo increíble y estamos en una buena posición. Podíamos haber ganado, pero hay que darle mérito a Georgia. Especialmente a Toko (Shengelia), que con seis triples, ha igualado el máximo de su carrera. Habrá momentos buenos y malos, pero la sensación de grupo siempre tiene que permanecer. Hemos trabajado muy bien y personalmente estoy feliz de trabajar con Chus", narró.

Por ello, el capitán apeló a la siguiente fase de clasificación, donde se enfrentarán a varios de los clasificados en el Grupo B, compuesto por Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

El edil nació en Málaga y terminó sus estudios en España, pero sus padres nacieron en Escocia y Estados Unidos

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

Ensalada de remolacha y queso: una receta refrescante y sencilla para preparar durante los días de calor

Es una guarnición saludable y con pocas calorías

Ensalada de remolacha y queso: una receta refrescante y sencilla para preparar durante los días de calor

Cómo hacer zumo de sandía: una receta refrescante para el verano y lista en menos de diez minutos

Una bebida fría y saludable ideal para soportar las altas temperaturas sin recurrir a los refrescos azucarados

Cómo hacer zumo de sandía: una receta refrescante para el verano y lista en menos de diez minutos

El escritor Marcos Barnatán, forzado a cancelar la presentación de su libro en Santander por el boicot de colectivos propalestinos

Los activistas que rodeaban el recinto planteaban al principio una protesta silenciosa, pero los pitos y gritos han impedido el transcurso normal del evento

El escritor Marcos Barnatán, forzado a cancelar la presentación de su libro en Santander por el boicot de colectivos propalestinos

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

El vehículo dio varias vueltas de campana tras salirse de la calzada y la principal hipótesis apunta a un posible episodio de somnolencia del conductor, según las primeras investigaciones

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

La Justicia ordena desahuciar a dos inquilinos que pagaron sus deudas de alquiler tras recibir un burofax de su casero: estaban fuera de plazo

Cuatro vicepresidencias, nueve consejerías y puestos clave en medioambiente, cultura y ayudas sociales: todo lo que ha sacado Vox de la maratón electoral de 2026

Feijóo pone en marcha el calendario electoral del PP: proclamará en julio a los candidatos a las alcaldías y tras el verano a los autonómicos

ECONOMÍA

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

DEPORTES

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo