Willy: "Habrá mejores o peores momentos, pero el grupo debe permanecer siempre"

Redacción Deportes, 5 jul (EFE).- Willy Hernangómez, capitán de la selección española, afirmó, tras la derrota en la prórroga ante Georgia en Tiflis por 91-89, que la sensación de "grupo" debe permanecer para aprender también en las derrotas.

España no pudo terminar de manera inmaculada la primera fase de clasificación al Mundial de Catar 2027 y tras la derrota ante Georgia avanza con un récord de 5-1.

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Un partido de más a menos en el que 'La Familia' llegó a dominar por 22 puntos en el tercer cuarto, pero que quedó eclipsado por los 37 puntos de Toko Shengelia y los 32 de Marcquise Reed.

"Hemos vistos dos partes claramente distintas. En la primera hemos estado muy bien. En la segunda ellos fueron agresivos, físicos y dominaron los rebotes en ambos extremos de la cancha. Nosotros dejamos de correr al contrataque. Es una experiencia para nosotros. De igual manera, estoy muy orgulloso de mis compañeros y del cuerpo técnico", reflexionó junto a Chus Mateo en la rueda de prensa posterior al duelo.

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Asimismo, reconoció el buen hacer de los locales y de Shengelia, su excompañero en el Barça. Pese a ello, Hernangómez se queda con todo el trabajo realizado en la primera fase.

"Creo que siempre intentamos ganar. No solo esta semana de ventanas, en las anteriores el grupo ha hecho un trabajo increíble y estamos en una buena posición. Podíamos haber ganado, pero hay que darle mérito a Georgia. Especialmente a Toko (Shengelia), que con seis triples, ha igualado el máximo de su carrera. Habrá momentos buenos y malos, pero la sensación de grupo siempre tiene que permanecer. Hemos trabajado muy bien y personalmente estoy feliz de trabajar con Chus", narró.

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Por ello, el capitán apeló a la siguiente fase de clasificación, donde se enfrentarán a varios de los clasificados en el Grupo B, compuesto por Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía. EFE