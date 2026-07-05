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Una multitudinaria cadena humana en la costa de Mallorca defiende los espacios naturales

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Palma, 5 jul (EFE).- Una multitudinaria cadena humana formada en la línea de la costa sur de Mallorca, desde el Club Náutico de sa Ràpita hasta Ses Covetes, con 10.000 participantes según los organizadores, ha reivindicado este domingo que se mantenga la protección de los espacios naturales de la isla.

Utilizando como emblema la playa que es símbolo de la lucha medioambiental, con el lema 'Es Trenc no se toca', la protesta la han convocado el grupo ecologista Gob Mallorca, Terraferida y la Plataforma Menys Turisme Més Vida, en contra de los cambios legislativos introducidos por medio de la llamada ley ómnibus y para reclamar que se mantenga la preservación del parque natural de Es Trenc y los demás espacios protegidos de Mallorca.

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Los 10.000 participantes han desbordado las expectativas de los organizadores, que han destacado en una nota de prensa que la cadena humana ha alcanzado los 3 kilómetros de longitud, en protesta "ante las amenazas que representan para los espacios naturales la ley ómnibus y la futura ley agraria".

La respuesta ciudadana envía a las instituciones el mensaje de que "la sociedad mallorquina no acepta retroceso alguno en la protección de los espacios naturales", han destacado los convocantes.

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Con los pies en el agua, la cadena humana ha finalizado con la lectura de un manifiesto por parte del escritor mallorquín Sebastià Alzamora, para denunciar las recientes modificaciones legislativas impulsadas por el Govern del PP, que "abren la puerta a la desprotección de Es Trenc y de otros espacios naturales de Mallorca".

La reciente aprobación de ley de medidas de carácter urgente para transformar el modelo económico de Baleares, la conocida como ley ómnibus, unida a las modificaciones de la ley agraria, "suponen una grave ofensiva desreguladora que deja en peligro el 80 % del territorio de Mallorca", ha denunciado Alzamora.

Exigen la retirada de la ley ómnibus y sus enmiendas desreguladoras de los espacios de relevancia ambiental; la paralización y la retirada de las disposiciones desreguladoras en la ley agraria, y la prohibición total de la construcción en rústico.

En cuanto al Parque Natural de Es Trenc y Es Salobrar de Campos, las enmiendas de la ley ómnibus suponen la desactivación del régimen jurídico que hasta ahora lo ha protegido y permiten que el Consell de Govern pueda "hacer lo que quieran mediante la simple aprobación de un decreto", han advertido.

El manifiesto denuncia que el nuevo marco jurídico "está hecho a medida para llenar Es Trenc de aparcamientos, chiringuitos, servicios de playa con tumbonas, sombrillas, escuelas de vela y deportivas, motos náuticas y usos turísticos de todo tipo".

"Un Magaluf en el sur de la isla: eso es lo que quieren", ha leído Alzamora.

Aseguran que los cambios legales desprotegen también el Parque Nacional de Cabrera, el Parque Natural de sa Dragonera y el Paraje Natural de la Serra de Tramuntana y convierten el suelo rústico de la isla "ya triturado y abandonado, en un enorme solar para que cada uno construya dónde y cómo le venga en gana".

"Como si nada hubieran aprendido de los errores pasados ​​nuestros gobernantes están dispuestos a repetirlos, pero multiplicados", ha denunciado. EFE

(foto) (vídeo)

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