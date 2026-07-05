Temas del día de EFE España del domingo 5 de julio de 2026 (13:30 horas)

INCENDIOS FORESTALES

Barcelona - El incendio forestal que se desató el viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona) ha quedado estabilizado tras afectar a unas 2.300 hectáreas, aunque los bomberos de la Generalitat y la Unidad Militar de Emergencias se mantienen vigilantes por el viento y las altas temperaturas en la zona y continúan trabajando para la total extinción del fuego.

PUBLICIDAD

- Levantan el confinamiento en los municipios afectados por el incendio de La Bisbal.

- Los bomberos temen un "día complicado" en el fuego de La Bisbal (Girona), ya estabilizado.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

OLA CALOR

Madrid - España afronta desde este domingo una nueva ola de calor, la segunda del verano, un episodio de temperaturas extremas que va a disparar los termómetros hasta los 42 grados en muchos puntos del país y ante el que las autoridades inciden en la importancia de vigilar a las personas más vulnerables (mayores, menores o enfermos) y de extremar las precauciones en las actividades al aire libre durante las horas de más calor.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TRÁFICO VERANO

Madrid - La primera fase de la operación especial de verano de la Dirección General de Tráfico (DGT) termina a las doce de la noche de este domingo, después de un fin de semana con tráfico fluido en la mayor parte del país pero con algunas complicaciones en la salida de las grandes ciudades.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

OTAN CUMBRE

Sánchez mantendrá su pulso sobre el gasto en defensa con un Trump muy crítico con España

(Enviado a las 10:46, 863 palabras)

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8021951622)

GOBIERNO ANDALUCÍA

Juanma Moreno toma posesión como presidente andaluz por tercera vez

(Enviado a las 10:19, 638 palabras) (Foto) (Vídeo)

PARTIDOS SUMAR

Sumar afronta su Asamblea con las heridas abiertas y un perfil a la baja frente a IU

(Enviado a las 09:10, 585 palabras)

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023601137)

CDC REFUNDACIÓN

Diez años de la refundación de Convergència: ¿ operación inevitable o error de cálculo ?

(Enviado a las 10:00, 571 palabras)

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8008612523 )

PRESUPUESTOS 2027

El Gobierno avanza hacia los presupuestos con una senda de déficit difícil de convalidar

(Enviado a las 08:46, 672 palabras)

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023331768)

MEDICINA RURAL (Entrevista)

Francisco Javier Sicluna, médico rural y alcalde: La clave está en escuchar a la gente

(Enviado a las 10.42, 726 palabras) (Texto) (Foto)

LECTURA VERANO

Libros de bolsillo y cómics del Mundial, los preferidos este verano por los adolescentes

(Enviado a las 16:41, 648 palabras) (Foto)

FOTOGRAFÍA PREMIO (Entrevista)

El fotógrafo Miguel Muñiz: "Mi interés está en trabajar sobre el territorio y la memoria"

(Enviado a las 09:11, 573 palabras) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

JUSTICIA Y SEGURIDAD

12:00h.- Pamplona.- SANFERMINES 2026.- La Policía Nacional presenta el dispositivo especial de seguridad para San Fermín 2026. Complejo Policial de Beloso Alto. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

19:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA GRANCA LIVE FEST.- Conciertos de Maroon 5 (21.00 horas), Monkey Faces (19.45), Click&Roll y Toni Bob (18.00) en la cuarta y última jornada del Granca Live Fest. Estadio de Gran Canaria

PUBLICIDAD

20:00h.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- Emiliano Osornio, Álvaro Serrano y Mario Vilau lidian seis novillos-toros dentro de la feria de San Fermín. Plaza de toros (Texto) (Foto).

22:30h.- Sevilla.- ICÓNICA SEVILLA.- Concierto de JUan Luis Guerra en Icónica Santalucía Sevilla Fest. Plaza de España

EFE

ie

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245