Espana agencias

Temas del día de EFE España del domingo 5 de julio de 2026 (13:30 horas)

Guardar
Google icon

INCENDIOS FORESTALES

Barcelona - El incendio forestal que se desató el viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona) ha quedado estabilizado tras afectar a unas 2.300 hectáreas, aunque los bomberos de la Generalitat y la Unidad Militar de Emergencias se mantienen vigilantes por el viento y las altas temperaturas en la zona y continúan trabajando para la total extinción del fuego.

PUBLICIDAD

- Levantan el confinamiento en los municipios afectados por el incendio de La Bisbal.

- Los bomberos temen un "día complicado" en el fuego de La Bisbal (Girona), ya estabilizado.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

OLA CALOR

Madrid - España afronta desde este domingo una nueva ola de calor, la segunda del verano, un episodio de temperaturas extremas que va a disparar los termómetros hasta los 42 grados en muchos puntos del país y ante el que las autoridades inciden en la importancia de vigilar a las personas más vulnerables (mayores, menores o enfermos) y de extremar las precauciones en las actividades al aire libre durante las horas de más calor.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TRÁFICO VERANO

Madrid - La primera fase de la operación especial de verano de la Dirección General de Tráfico (DGT) termina a las doce de la noche de este domingo, después de un fin de semana con tráfico fluido en la mayor parte del país pero con algunas complicaciones en la salida de las grandes ciudades.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

OTAN CUMBRE

Sánchez mantendrá su pulso sobre el gasto en defensa con un Trump muy crítico con España

(Enviado a las 10:46, 863 palabras)

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8021951622)

GOBIERNO ANDALUCÍA

Juanma Moreno toma posesión como presidente andaluz por tercera vez

(Enviado a las 10:19, 638 palabras) (Foto) (Vídeo)

PARTIDOS SUMAR

Sumar afronta su Asamblea con las heridas abiertas y un perfil a la baja frente a IU

(Enviado a las 09:10, 585 palabras)

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023601137)

CDC REFUNDACIÓN

Diez años de la refundación de Convergència: ¿ operación inevitable o error de cálculo ?

(Enviado a las 10:00, 571 palabras)

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8008612523 )

PRESUPUESTOS 2027

El Gobierno avanza hacia los presupuestos con una senda de déficit difícil de convalidar

(Enviado a las 08:46, 672 palabras)

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023331768)

MEDICINA RURAL (Entrevista)

Francisco Javier Sicluna, médico rural y alcalde: La clave está en escuchar a la gente

(Enviado a las 10.42, 726 palabras) (Texto) (Foto)

LECTURA VERANO

Libros de bolsillo  y cómics del Mundial, los preferidos este verano por los adolescentes

(Enviado a las 16:41, 648 palabras) (Foto)

FOTOGRAFÍA PREMIO (Entrevista)

El fotógrafo Miguel Muñiz: "Mi interés está en trabajar sobre el territorio y la memoria"

(Enviado a las 09:11, 573 palabras) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

JUSTICIA Y SEGURIDAD

12:00h.- Pamplona.- SANFERMINES 2026.- La Policía Nacional presenta el dispositivo especial de seguridad para San Fermín 2026. Complejo Policial de Beloso Alto. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

19:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA GRANCA LIVE FEST.- Conciertos de Maroon 5 (21.00 horas), Monkey Faces (19.45), Click&Roll y Toni Bob (18.00) en la cuarta y última jornada del Granca Live Fest. Estadio de Gran Canaria

20:00h.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- Emiliano Osornio, Álvaro Serrano y Mario Vilau lidian seis novillos-toros dentro de la feria de San Fermín. Plaza de toros (Texto) (Foto).

22:30h.- Sevilla.- ICÓNICA SEVILLA.- Concierto de JUan Luis Guerra en Icónica Santalucía Sevilla Fest. Plaza de España

EFE

ie

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

La Ley de Arrendamientos Urbanos no prohíbe expresamente pintar las paredes, pero cambiar el color sin avisar al propietario puede acabar en descuentos sobre la fianza al término del contrato

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

En Soria o Segovia se vive tres veces más que en Cádiz o Sevilla: un estudio afirma que en el norte de España hay más opciones de llegar a los 100 años

El experto Michel Poulain ha presentado un análisis a partir de datos demográficos de todo el país, que permiten identificar “un corredor de longevidad”

En Soria o Segovia se vive tres veces más que en Cádiz o Sevilla: un estudio afirma que en el norte de España hay más opciones de llegar a los 100 años

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 5 julio

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 5 julio

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

La AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) ha exigido la dimisión de Mercedes González y el cese de Llamas, al calificar la situación de “insostenible”

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 5 julio

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 5 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

Emiliano García-Page prevé un batacazo electoral del PSOE en las próximas elecciones generales: “Todos lo damos por hecho”

Unos desconocidos entran en el despacho de los abogados de Vito Quiles y roban su expediente

Exteriores eleva a 35 el número de españoles muertos en el doble terremoto en Venezuela

España rechaza el asilo a un dominicano que huyó de su país oculto en un maletero tras recibir amenazas de muerte por el impago de una deuda

ECONOMÍA

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

Ramón Ruiz, técnico de aire acondicionado, explica el error más común al elegir un equipo: “Lo que te ahorras ahora lo pagarás en la factura”

El negocio del alquiler turístico se enfría: cae la inversión y aumentan las ventas de pisos vacacionales

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

DEPORTES

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo

Partidos del Mundial 2026, hoy 5 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final