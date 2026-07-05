Espana agencias

Sinner:"No sabía que me iba a encontrar"

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- El italiano Jannik Sinner, vigente campeón, que dio un paso más en la defensa del título logrado la temporada pasada y tras enterrar las ilusiones del japonés Shintaro Mochizuki (6-3, 7-6(0) y 6-3), procedente de la fase previa y que se situó, por quinta vez en su carrera, en los cuartos de final de Wimbledon reconoció que el duelo contra el nipón suponía una incógnita para él.

"Era la primera vez que jugábamos y no sabía que me iba a encontrar. Intenté manejar algunas situaciones mejor que él y eso lo logré. Pero es un gran jugador", dijo Sinner sobre la pista.

PUBLICIDAD

"Viniendo desde la fase previa y jugando a este nivel tan alto tanto tiempo es impresionante. Le deseo lo mejor. Tiene que estar orgulloso de lo que ha hecho, de sí mismo y de todo su equipo", añadió el tenista de San Cándido.

Sinner alargó sus elogios a Mochizuki, 151 del mundo y que alcanzó su techo en Wimbledon en un Gran Slam. "Es un jugador complicado y mas en esta superficie donde su juego se adapta a la perfección"

PUBLICIDAD

"Intento jugar más agresivo. Tuve algunas oportunidades en el segundo set pero no pudo aprovecharlas. Aún así estoy contento de como he jugado. Quiero mejorar un poco más todavía. Estoy satisfecho", dijo el número uno del mundo.

El transalpino vigente campeón se enfrentará al alemán Jan Lennard Struff en cuartos de final. "Es un jugador muy agresivo con un gran saque. Veremos que pasa".

"Ahora lo importante es descansar pero es un jugador que me inspira mucho respeto. Hemos jugado varias veces y la última fue en hierba en Halle, un partido muy apretado. A ver qué nos encontramos", concluyó Sinner. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los números ganadores del Quíntuple Plus del 5 de julio

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Comprueba los números ganadores del Quíntuple Plus del 5 de julio

Resultados del Quinigol de este 5 de julio

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 155 mil euros

Resultados del Quinigol de este 5 de julio

Lototurf: comprueba los números ganadores del 5 de julio

Loterías y Apuestas del Estado informó los resultados de esta lotería. Revísela ahora mismo

Lototurf: comprueba los números ganadores del 5 de julio

Rollos de calabacín con ricotta y salsa de tomate: una receta italiana saludable con la que puedes sorprender a tus invitados

Un entrante perfecto para cenas especiales o reuniones familiares

Rollos de calabacín con ricotta y salsa de tomate: una receta italiana saludable con la que puedes sorprender a tus invitados

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 5 julio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 5 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

La Justicia ordena desahuciar a dos inquilinos que pagaron sus deudas de alquiler tras recibir un burofax de su casero: estaban fuera de plazo

Cuatro vicepresidencias, nueve consejerías y puestos clave en medioambiente, cultura y ayudas sociales: todo lo que ha sacado Vox de la maratón electoral de 2026

Feijóo pone en marcha el calendario electoral del PP: proclamará en julio a los candidatos a las alcaldías y tras el verano a los autonómicos

ECONOMÍA

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

DEPORTES

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo