Sinner:"No sabía que me iba a encontrar"

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- El italiano Jannik Sinner, vigente campeón, que dio un paso más en la defensa del título logrado la temporada pasada y tras enterrar las ilusiones del japonés Shintaro Mochizuki (6-3, 7-6(0) y 6-3), procedente de la fase previa y que se situó, por quinta vez en su carrera, en los cuartos de final de Wimbledon reconoció que el duelo contra el nipón suponía una incógnita para él.

"Era la primera vez que jugábamos y no sabía que me iba a encontrar. Intenté manejar algunas situaciones mejor que él y eso lo logré. Pero es un gran jugador", dijo Sinner sobre la pista.

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"Viniendo desde la fase previa y jugando a este nivel tan alto tanto tiempo es impresionante. Le deseo lo mejor. Tiene que estar orgulloso de lo que ha hecho, de sí mismo y de todo su equipo", añadió el tenista de San Cándido.

Sinner alargó sus elogios a Mochizuki, 151 del mundo y que alcanzó su techo en Wimbledon en un Gran Slam. "Es un jugador complicado y mas en esta superficie donde su juego se adapta a la perfección"

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"Intento jugar más agresivo. Tuve algunas oportunidades en el segundo set pero no pudo aprovecharlas. Aún así estoy contento de como he jugado. Quiero mejorar un poco más todavía. Estoy satisfecho", dijo el número uno del mundo.

El transalpino vigente campeón se enfrentará al alemán Jan Lennard Struff en cuartos de final. "Es un jugador muy agresivo con un gran saque. Veremos que pasa".

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"Ahora lo importante es descansar pero es un jugador que me inspira mucho respeto. Hemos jugado varias veces y la última fue en hierba en Halle, un partido muy apretado. A ver qué nos encontramos", concluyó Sinner. EFE