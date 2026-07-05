Sánchez está atento a los incendios forestales y pide prudencia ante la ola de calor

Madrid, 5 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que permanece atento a la evolución de los incendios forestales en las provincias de Castellón, Huesca y en otros puntos de España, donde el Ejecutivo ha desplegado numerosos efectivos, y ha pedido prudencia ante la nueva ola de calor.

A través de su cuenta en la red social X, Sánchez ha señalado que el Gobierno de España ha desplegado equipos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para colaborar en las labores de extinción.

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También ha recordado que, ante la segunda ola de calor del verano, que ha empezado este domingo y que elevará los termómetros a temperaturas extremas, tanto de día como de noche, hay que ser prudentes.

"Evitemos riesgos y sigamos las indicaciones de los servicios de emergencia", ha indicado. EFE