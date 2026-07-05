Sale ilesa la piloto de un helicóptero accidentado en el incendio de Loporzano (Huesca)

Barluenga (Huesca), 5 jul (EFE).- Una piloto que trabajaba en la extinción del incendio de Loporzano (Huesca) ha resultado ilesa después de que el aparato que tripulaba se haya precipitado al embalse de Montearagón durante una maniobra de carga de agua.
Fuentes del Gobierno de Aragón han informado de que se trata de un helicóptero ligero de la base de Boltaña (Huesca), que se ha hundido en el pantano.
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La piloto ha podido salir por sus propios medios, se encuentra ilesa y ha sido evacuada a Boltaña. EFE
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