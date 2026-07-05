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Reproches de Auger Aliassime a Davidovich en la red

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Redacción deportes, 5 jul (EFE).- El canadiense Felix Auger Aliassime celebró con euforia la épica victoria, en cinco sets y cuatro horas y media de encuentro, ante el español Alejandro Davidovich al que le recriminó su actitud después de estrechar las manos en la red.

Tras la felicitación de rigor, el canadiense echó en cara al último superviviente español en el torneo que interrumpiera el partido en el cuarto set, cuando disponía de dos puntos de rotura.

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Auger Aliassime pensó que el español exageraba en la dolencia que en varios momentos del partido sintió en el tobillo izquierdo y del que fue atendido por los médicos. En ese momento, en el cuarto parcial, la ventaja era para Davidovich que cuando regresó a la pista logró romper el saque de su rival por primera vez y llevar el partido a la manga definitiva.

Alejandro Davidovich alargó sus explicaciones al término del encuentro pero el canadiense, en cuartos de final, no pareció atender. Incluso cuando se marchó al vestuario derrotado, insistió el español en paliar las diferencias. Auger Aliassime lo rechazó. EFE

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