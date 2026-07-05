Espana agencias

Perimetrado el incendio de Loporzano, que no se da por estabilzado por riesgo de viento

Guardar
Google icon

Zaragoza, 5 jul (EFE).- El incendio forestal declarado este sábado en Loporzano (Huesca), que ha afectado a unas 200 hectáreas, de las que alrededor de 30 pertenecen al Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, ha quedado perimetrado tras la evolución favorable registrada durante este domingo, aunque el Gobierno de Aragón ha decidido no darlo todavía por estabilizado ante la previsión de rachas de viento durante la próxima madrugada.

El consejero de Hacienda e Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado, al término de la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), que la situación del incendio es "mucho más favorable" después de una jornada en la que han trabajado 15 medios aéreos, las brigadas de INFOAR, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), maquinaria pesada y otros medios de apoyo.

PUBLICIDAD

"Técnicamente puedo entender que el incendio está perimetrado", ha señalado el consejero, quien ha precisado que el fuego ya no continúa avanzando. No obstante, ha indicado que no se declara estabilizado porque a partir de las 2 o las 3 de la madrugada se esperan cambios de viento similares a los que complicaron la situación durante la noche anterior.

Así, "por precaución", ha dicho, se mantiene activado el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (Procinfo) en situación operativa 2, nivel 2.

Bermúdez de Castro ha informado de que la UME se ha retirado del operativo y que durante la noche permanecerán desplegados medios propios del Gobierno de Aragón, con seis cuadrillas, cuatro autobombas y una BRIF, un dispositivo que considera suficiente para afrontar la evolución prevista del incendio.

PUBLICIDAD

El consejero también ha advertido de que Aragón afronta una ola de calor con avisos amarillos y naranjas en buena parte de la comunidad, temperaturas muy elevadas y humedades relativas inferiores al 20 %, unas condiciones que incrementan el riesgo de incendios y justifican la prudencia del operativo.

En cuanto a las afecciones, permanecen con restricciones de circulación la carretera HU-330 entre Loporzano y Vadiello y la HU-V-3302 entre Barluenga y San Julián de Banzo, donde únicamente se permite el paso de convoyes para que los vecinos puedan acceder a recoger enseres.

Respecto al accidente sufrido este domingo por un helicóptero durante las labores de extinción, Bermúdez de Castro ha explicado que, cuando realizaba una maniobra de carga de agua en el embalse de Montearagón, la piloto detectó que no podía remontar, posiblemente por un fallo de potencia o porque la bolsa se hubiera enganchado. Ante esa situación, realizó la maniobra de emergencia prevista, abandonó la aeronave y resultó ilesa, mientras el helicóptero se hundió en el embalse y todavía no ha sido localizado.

Por último, el consejero ha indicado que los 22 vecinos evacuados de San Julián de Banzo y Chibluco continúan fuera de sus viviendas, aunque, si la evolución del incendio se mantiene favorable durante la noche, la previsión es que puedan regresar este lunes tras la reunión del CECOP prevista para las 9.30 horas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo hacer zumo de sandía: una receta refrescante para el verano y lista en menos de diez minutos

Una bebida fría y saludable ideal para soportar las altas temperaturas sin recurrir a los refrescos azucarados

Cómo hacer zumo de sandía: una receta refrescante para el verano y lista en menos de diez minutos

El escritor Marcos Barnatán, forzado a cancelar la presentación de su libro en Santander por el boicot de colectivos propalestinos

Los activistas que rodeaban el recinto planteaban al principio una protesta silenciosa, pero los pitos y gritos han impedido el transcurso normal del evento

El escritor Marcos Barnatán, forzado a cancelar la presentación de su libro en Santander por el boicot de colectivos propalestinos

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

El vehículo dio varias vueltas de campana tras salirse de la calzada y la principal hipótesis apunta a un posible episodio de somnolencia del conductor, según las primeras investigaciones

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

Dos hermanas gemelas que no se han cortado el pelo en 7 años lo donan para niños con cáncer

Willow e Isla, de siete años, se recortarán al menos 30 centímetros cada una el 25 de julio en Erdington para apoyar a The Little Princess Trust, que fabrica pelucas de cabello natural para pacientes jóvenes

Dos hermanas gemelas que no se han cortado el pelo en 7 años lo donan para niños con cáncer

Encuentran a un niño de dos años con vida en la morgue después de haberlo dado por muerto: un forense detectó un latido cinco horas después

El menor tuvo un accidente por ahogamiento, pero un médico descubrió que aún presentaba signos vitales antes de la autopsia

Encuentran a un niño de dos años con vida en la morgue después de haberlo dado por muerto: un forense detectó un latido cinco horas después
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

La Justicia ordena desahuciar a dos inquilinos que pagaron sus deudas de alquiler tras recibir un burofax de su casero: estaban fuera de plazo

Cuatro vicepresidencias, nueve consejerías y puestos clave en medioambiente, cultura y ayudas sociales: todo lo que ha sacado Vox de la maratón electoral de 2026

Feijóo pone en marcha el calendario electoral del PP: proclamará en julio a los candidatos a las alcaldías y tras el verano a los autonómicos

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

ECONOMÍA

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

DEPORTES

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo