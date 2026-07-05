Perimetrado el incendio de Loporzano, que no se da por estabilzado por riesgo de viento

Zaragoza, 5 jul (EFE).- El incendio forestal declarado este sábado en Loporzano (Huesca), que ha afectado a unas 200 hectáreas, de las que alrededor de 30 pertenecen al Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, ha quedado perimetrado tras la evolución favorable registrada durante este domingo, aunque el Gobierno de Aragón ha decidido no darlo todavía por estabilizado ante la previsión de rachas de viento durante la próxima madrugada.

El consejero de Hacienda e Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado, al término de la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), que la situación del incendio es "mucho más favorable" después de una jornada en la que han trabajado 15 medios aéreos, las brigadas de INFOAR, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), maquinaria pesada y otros medios de apoyo.

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"Técnicamente puedo entender que el incendio está perimetrado", ha señalado el consejero, quien ha precisado que el fuego ya no continúa avanzando. No obstante, ha indicado que no se declara estabilizado porque a partir de las 2 o las 3 de la madrugada se esperan cambios de viento similares a los que complicaron la situación durante la noche anterior.

Así, "por precaución", ha dicho, se mantiene activado el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (Procinfo) en situación operativa 2, nivel 2.

Bermúdez de Castro ha informado de que la UME se ha retirado del operativo y que durante la noche permanecerán desplegados medios propios del Gobierno de Aragón, con seis cuadrillas, cuatro autobombas y una BRIF, un dispositivo que considera suficiente para afrontar la evolución prevista del incendio.

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El consejero también ha advertido de que Aragón afronta una ola de calor con avisos amarillos y naranjas en buena parte de la comunidad, temperaturas muy elevadas y humedades relativas inferiores al 20 %, unas condiciones que incrementan el riesgo de incendios y justifican la prudencia del operativo.

En cuanto a las afecciones, permanecen con restricciones de circulación la carretera HU-330 entre Loporzano y Vadiello y la HU-V-3302 entre Barluenga y San Julián de Banzo, donde únicamente se permite el paso de convoyes para que los vecinos puedan acceder a recoger enseres.

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Respecto al accidente sufrido este domingo por un helicóptero durante las labores de extinción, Bermúdez de Castro ha explicado que, cuando realizaba una maniobra de carga de agua en el embalse de Montearagón, la piloto detectó que no podía remontar, posiblemente por un fallo de potencia o porque la bolsa se hubiera enganchado. Ante esa situación, realizó la maniobra de emergencia prevista, abandonó la aeronave y resultó ilesa, mientras el helicóptero se hundió en el embalse y todavía no ha sido localizado.

Por último, el consejero ha indicado que los 22 vecinos evacuados de San Julián de Banzo y Chibluco continúan fuera de sus viviendas, aunque, si la evolución del incendio se mantiene favorable durante la noche, la previsión es que puedan regresar este lunes tras la reunión del CECOP prevista para las 9.30 horas. EFE

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