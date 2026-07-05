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Paraguay "aplaude" a la Albirroja pese a su eliminación ante Francia, afirma Peña

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Asunción, 4 jul (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este sábado que todo el país "aplaude" a la selección nacional de fútbol que esta jornada quedó eliminada de la Copa del Mundo, después de caer 0-1 en los octavos de final ante la favorita Francia.

"Todo un país los aplaude y los espera con los brazos abiertos. Gracias por representar nuestra garra, nuestra pasión y el espíritu de un pueblo que nunca se rinde", dijo Peña en su cuenta en la red social X.

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En la misma plataforma, Peña calificó a los jugadores paraguayos como "guerreros" y celebró la entrega de estos en la cancha.

"Nos hicieron sentir orgullosos de ser paraguayos y eso lo sintió el mundo entero", agregó.

Francia sudó la gota gorda para vencer esta noche en el Lincoln Financial Field de Filadelfia (EE.UU.) a una combativa Paraguay, que en la fase previa dio una de las campanadas del torneo tras imponerse a la cuatro veces campeona Alemania en la tanda de penaltis.

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El único gol del partido lo anotó el atacante Kylian Mbappé desde el punto penalti a los 70 minutos, después de una falta dentro del área contra Désiré Doué.

"Francia necesitó un penal para quebrar a una Albirroja que peleó como león", dijo al respecto el vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana, para quien Paraguay se retira de la Copa del Mundo "como un gigante".

En tanto que el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Raúl Latorre, apuntó que Paraguay "hizo temblar" a las potencias del fútbol en este Mundial.

"Hoy no celebramos una victoria, pero sí el coraje, la entrega y el orgullo de una selección que dejó a nuestra nación en alto", señaló el dirigente político, también en X. EFE

(foto)(video)

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