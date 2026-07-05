Once personas heridas en el incendio de La Bisbal (Girona), la mayoría civiles y bomberos

Barcelona, 5 jul (EFE).- Once personas han resultados heridas, una en estado menos grave, en el incendio forestal desatado el viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona), de las que cinco son civiles, cinco más bomberos, y una, miembro de la Unidad Militar de Emergencias, han informado a EFE fuentes de los Bombers de la Generalitat.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que trabaja en la zona del incendio con seis unidades y un equipo conjunto con los Bombers, ha indicado este domingo que sus facultativos, desde el viernes, han realizado once asistencias.

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Según los Bombers y el SEM, el viernes resultaron heridas cinco personas, una de las cuales fue trasladada en estado leve a un centro de atención primaria de La Bisbal. De los heridos, cuatro eran bomberos y uno, un soldado de la UME.

Ayer sábado fueron atendidas otras tres personas, una de ellas evacuada en estado menos grave al hospital de Palamós (Girona). De las tres, dos eran civiles y una, bombero.

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Este domingo se ha realizado, hasta el momento, tres asistencias a tres civiles. Dos de ellos han sido evacuados en estado leve al centro de atención primaria de La Bisbal.

Los efectivos del SEM, además, están recogiendo información de las personas afectadas con casas quemadas por el fuego para ofrecerles apoyo psicológico. EFE