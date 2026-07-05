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Ocho personas atendidas desde el inicio del incendio de Les Gavarres (Girona)

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Madrid, 5 jul (EFE).- El Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat de Cataluña ha atendido a ocho personas desde que este viernes se originara el incendio de Les Gavarres (Girona), que este sábado por la tarde se ha dado por estabilizado y que ha calcinado unas 2.300 hectáreas.

El SEM atendió el viernes a cinco personas, una de las cuales tuvo que ser trasladada al centro de salud de La Bisbal. Este sábado fueron atendidas otras tres personas, una de ellas evacuado en estado menos grave al Hospital de Palamós, ha detallado en un mensaje publicado a través de su cuenta de X.

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En estos momentos, el SEM mantiene desplegado un dispositivo formado por siete unidades y un equipo conjunto con los Bomberos de Cataluña. EFE

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