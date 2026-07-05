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Mueren diez personas en siete accidentes de tráfico durante la operación salida de verano

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Madrid, 5 jul (EFE).- Al menos diez personas han fallecido en siete accidentes de tráfico registrados durante el fin de semana, en la primera fase de la Operación Verano 2026, según información preliminar de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Fuentes de la DGT han explicado a EFE que el accidente más grave se ha registrado en el municipio palentino de Herrera de Pisuerga. Cuatro personas de la misma familia, los padres y dos hijos de 17 y 14 años, han muerto, y otra niña de 9 años ha sufrido heridas "muy graves", han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

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Los siete accidentes mortales se han registrado desde las 15 horas del pasado viernes hasta las 20 horas de este domingo.

Más concretamente, señala la DGT, el viernes se registraron dos accidentes con dos fallecidos; el sábado dos accidentes con otros dos muertos, y el domingo tres accidentes con seis fallecidos.

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Sobre cortes de carreteras, la DGT ha explicado que está cortada en Navarra la AP-15 por un incendio entre Noain y Tafalla.

Las principales retenciones se registran en la entrada a Madrid por la A-1, a la altura de Lozoyuela. En la A-3, un accidente provoca complicaciones en la circulación a la altura de Villarejo de Salvanés.

En la provincia de Albacete, un accidente dificulta el tráfico en la entrada a la A-31, a la altura de Bonete, mientra que en Palencia sigue habiendo retenciones en la A-67 a su paso por Herrera de Pisuerga por el grave accidente mortal mencionado.

Además, se registran complicaciones en la entrada a Valencia por la AP-7, a la altura de Almussafes.

En cuanto a la circulación densa, se registra bastante tráfico en dirección a Madrid por la A-6, a la altura de Torrelodones. También se registran complicaciones en la A-3, a la altura de Tarancón (Cuenca), y en la A-5, en Valmojado (Toledo).

En Cantabria, la circulación es complicada en la A-8, a la altura de Castro Urdiales, en sentido Bilbao.

En Barcelona, hay retenciones en la entrada por la AP-7, tanto a la altura de Granollers como de Vilafranca del Penedès.

En Málaga, la A-7 presenta tráfico intenso a la altura de Fuengirola en ambos sentidos.

Además, se registra tráfico lento en la A-49, a la altura de Villarasa, en sentido Sevilla.

En esta primera fase de la Operación Verano 2026, que finalizará a las 24 horas de este domingo, se prevé que se produzcan 4,8 millones de desplazamientos por carretera.

El dispositivo especial de tráfico con motivo del verano se prolongará hasta el próximo 31 de agosto, un periodo en el que la DGT espera más de 104 millones de viajes, un 3,7 % más que el pasado año.

Además de la de que arrancó este viernes, hay otras tres grandes operaciones especiales: la del 1 de agosto (del 31 de julio al 2 de agosto), la del 15 de agosto (del 14 al 16 de agosto) y la de retorno (del 28 al 31 de agosto).

De los más de 104 millones de movimientos de largo recorrido por carretera durante el verano, 49,7 millones se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto. EFE

(foto)

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