Muere un bañista de 79 años en una playa de Palos de la Frontera (Huelva)

Huelva, 5 jul (EFE).- Un bañista de 79 años falleció a última hora de la tarde de este sábado en una playa de Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20:45 horas cuando el teléfono 112 atendió varias llamadas de socorro que alertaban de un hombre que no reaccionaba tras haberlo sacado del agua y al que estaban realizando las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la playa de Mazagón.

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Desde la sala coordinadora se movilizó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local, que se desplazaron al lugar de los hechos.

Fuentes sanitarias desplazadas al lugar confirmaron el fallecimiento del varón, sin que hayan trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido este suceso. EFE

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