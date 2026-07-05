Molenaar hace historia en el Caja Rural como líder de la montaña

Barcelona, 5 jul (EFE).- El neerlandés Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA) hizo historia en la formación navarra al enfundarse el maillot de la montaña al término de la segunda etapa disputada entra Tarragona y Barcelona, en la que fue uno de los tres protagonistas en la fuga del día.

Un estreno inolvidable para un corredor "muy catalán", ya que su madre es barcelonesa y su familia se instaló en Olot (Girona) cuando el ciclista tenía 10 años. Para el equipo, como debutante en el Tour y formación invitada, supone un hito histórico.

PUBLICIDAD

"Es el comienzo perfecto. Mi familia y mis amigos son de Barcelona, ​​así que es realmente especial para mí subir al podio aquí. En principio no estaba previsto que yo entrara en la escapada de hoy, pero las circunstancias de la carrera me llevaron a estar en la fuga", explicó el corredor nacido en Rotterdam hace 26 años.

Con el jersey de puntos a sus espaldas, Molenaar tratara de defenderlo "todo lo que sea posible".

"Queríamos luchar por el maillot de la montaña y, una vez delante, fui a por él. Ahora intentaré defenderlo y mantenerlo tanto tiempo como sea posible. Es un placer y un sueño estar corriendo el Tour de Francia", comentó en meta. EFE

PUBLICIDAD