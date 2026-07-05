Los bomberos temen un "día complicado" en el fuego La Bisbal (Girona), ya estabilizado

Barcelona, 5 jul (EFE).- Los Bombers de la Generalitat esperan "un día complicado" en los trabajos contra el fuego forestal iniciado el viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona), estabilizado desde anoche pero que presenta un perímetro "muy irregular" que puede provocar nuevos focos debido a las altas temperaturas previstas y a la fuerza del viento.

El jefe de intervención de los Bombers, Joan Rovira, ha declarado este domingo a los medios de comunicación que las más de quinientas personas que esta noche han trabajado en el incendio lo han hecho con mejores condiciones climáticas que ayer, por lo que están "satisfechos" pero atentos "ante un día complicado por delante".

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Rovira ha precisado que el fuego ha quemado completamente ocho casas, así como otras parcialmente, además de parte de una industria y coches, y ha avanzado que los bomberos confían en que, durante el domingo, las personas desalojadas de sus viviendas puedan regresar a ellas. EFE

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Durante la noche hemos continuado trabajando para consolidar el perímetro del #IFBisbaldEmpordà, que se mantiene estabilizado. Todavía hay algunas fumarolas, especialmente en el flanco derecho, debido a la discontinuidad del perímetro, con áreas dispersas que no han ardido.

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