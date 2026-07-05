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Los bomberos luchan por controlar el fuego de La Bisbal (Girona), con la amenaza del calor

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Barcelona, 5 jul (EFE).- Los bomberos se afanan por evitar que se reaviven las llamas en la zona afectada por el incendio de La Bisbal d'Empordà (Girona), que descartan dar por controlado este domingo, bajo la amenaza de la ola de calor, aunque ya se ha levantado el confinamiento de los nueve municipios afectados por el fuego.

Tras quemar unas 2.300 hectáreas, la mayoría de ellas terreno forestal del parque natural del macizo de Les Gavarres, el fuego logró ser estabilizado anoche, por lo que esta mañana, tras un vuelo de reconocimiento, se han levantado las órdenes de confinamiento que habían obligado a permanecer en sus casas a cerca de 12.000 vecinos.

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Además, se ha permitido que los vecinos evacuados regresen a sus viviendas si están fuera del perímetro del incendio, como es el caso de los de las urbanizaciones Vall Repòs, en Santa Cristina d'Aro, y Cabanyes, en Calonge. En el caso de las edificaciones situadas en el área afectada, han podido acceder de forma puntual, bajo supervisión de los Mossos d'Esquadra.

Pese a haber consolidado la estabilización del incendio en casi todo su perímetro, los Bomberos de la Generalitat tienen claro que no podrán dar hoy el fuego por controlado y siguen remojando el terreno incendiado para evitar que las llamas revivan: a lo largo del día han tenido que enfrentarse a decenas de rebrotes.

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La principal amenaza, junto al viento de marinada que sopla por la tarde en la zona, es la ola de calor que a partir de hoy domingo se adentra Cataluña y que en los próximos días disparará los termómetros hasta los 42 grados en algunos puntos.

También preocupa a los Bomberos que el aumento de las temperaturas pueda propiciar una simultaneidad de incendios que obligue a distribuir sus efectivos, ayer concentrados en su totalidad en Les Gavarres. Este domingo, de hecho, han empezado a arder otros fuegos forestales en la provincia de Barcelona, ninguno de envergadura.

En una comparecencia ante los medios, Eduard Martínez, jefe de operaciones de los Bomberos de la Generalitat, ha destacado la magnitud del incendio, con un perímetro de 40 kilómetros y un potencial para arrasar 10.000 hectáreas si llegara a propagarse por el flanco derecho hacia el oeste de Les Gavarres, macizo que permanece cerrado desde ayer.

Con 419 municipios de 31 comarcas en riesgo muy alto o extremo de incendio forestal, los Bomberos han insistido en la importancia de respetar las restricciones impuestas por las autoridades, tras la imprudencia del pasado viernes, cuando un operario originó el fuego en La Bisbal d'Empordà (Girona) trabajando con una radial al pie de la carretera.

El trabajador, empleado de una empresa subcontratada por la Generalitat para el mantenimiento de carreteras, ha quedado este domingo en libertad provisional tras comparecer ante la jueza de guardia de La Bisbal d'Empordà (Girona), que le ha abierto una causa por un delito de incendio forestal.

A la salida de los juzgados, la abogada del detenido, Marta Bassols, ha explicado que el hombre, de 60 años y que lleva muchos años trabajando en la conservación de carreteras, fue quien avisó al 112 en cuanto se inició el fuego, tras intentar sin éxito apagarlo por sus propios medios.

"Desde el minuto cero mi cliente ha colaborado a que todo esto se esclarezca", ha señalado Bassols, que ha indicado que el detenido está "muy afectado.

En paralelo a la investigación judicial, la Generalitat ha abierto un expediente a la compañía para determinar si puede haber incurrido en alguna negligencia y si respetó las limitaciones derivadas del Plan Alfa nivel 3 que impedían el uso de herramientas como sierras radiales por el riesgo de incendio.

Mientras tanto, en el perímetro del incendio siguen trabajando más de 400 bomberos con cien medios aéreos, así como un centenar de soldados de la Unidad Militar de Emergencia (UME), voluntarios, agentes de defensa forestal y Mossos, que ayudan a controlar los accesos a Les Gavarres, que siguen cortados.

En otros puntos del incendio, técnicos de la unidad de estructuras colapsadas de los Bomberos trabajan en revisar las casas afectadas por este fuego.

El recuento inicial de los bomberos indica que han ardido completamente ocho casas de urbanizaciones de la zona y, parcialmente, otras dieciocho, así como industrias, vehículos, cercados y jardines.

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT), por su parte, mantiene cortadas las carreteras GI-660, entre La Bisbal d'Empordà y Calonge, y la GIV-6612, entre Santa Cristina d'Aro y Calonge.

A consecuencia de este incendio, los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas han atendido desde el viernes a once personas, una de ellas herida en estado menos grave. De los heridos, cinco eran civiles, cinco bomberos y uno, un soldado de la UME.

Este domingo, los bomberos han trabajado por tierra y con medios aéreos en otros incendios forestales desatados los municipios barceloneses de Sant Adreu de la Barca, Piera, Capellades, Òrius y en la Serra de Monnell, en Gisclareny, además de otro en Barruera, en la Vall de Bohí (Lleida). EFE

(Vídeo)(Foto)

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