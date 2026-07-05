Levantan el confinamiento en los municipios afectados por el incendio de La Bisbal

Barcelona, 5 jul (EFE).- Protección Civil ha levantado las órdenes de confinamiento en los siete municipios afectados por el incendio que se desató el pasado viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona) y permite regresar a sus casas a los vecinos de las localidades gerundenses de Santa Cristina d'Aro y Calonge i Sant Antoni evacuados por la proximidad de las llamas.

Las restricciones impuestas por el fuego se han levantado después de que los Bomberos de la Generalitat hayan comprobado, en vuelos de reconocimiento, que la estabilización del incendio está consolidada, tras quemar unas 2.300 hectáreas, han informado fuentes del cuerpo de emergencias. EFE

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