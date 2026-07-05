Espana agencias

Leclerc: Es increíble; a nadie le gusta un final así, pero esta victoria fue fantástica

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), ganador este domingo del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Silverstone (Inglaterra) que su triunfo fue "increíble" y que, a pesar de que "a nadie le gusta un final así", por detrás del coche de seguridad, "esta victoria fue fantástica".

"Ha sido increíble; ni a mí, ni a nadie le gusta un final así, pero ganar, después de estas semanas de tanto trabajo, es algo fantástico", comentó Leclerc, nacido hace 28 años en el bello principado de la Costa Azul, después de lograr su novena victoria en la Fórmula Uno, la primera de la temporada.

PUBLICIDAD

"Cada vez me iba sintiendo mejor, hoy volvió, definitivamente, esa sensación", comentó el monegasco, que este domingo logró el triunfo número 250 para la 'Scuderia' en la categoría reina.

"Ha sido un tiempo difícil hasta ahora", apuntó, nada más bajarse del coche, Leclerc, que este domingo elevó a 53 -con el tercero del curso- su número de podios en la F1, en la que cuenta 27 'poles' y en la que no ganaba desde el 20 de octubre de 2024, cuando se impuso en el Gran Premio de Estados Unidos de ese año.

PUBLICIDAD

"Ahora espero poder mantener esta racha. Le estoy muy agradecido al equipo", añadió el monegasco después de ganar este domingo en Silverstone. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos hermanas gemelas que no se han cortado el pelo en 7 años lo donan para niños con cáncer

Willow e Isla, de siete años, se recortarán al menos 30 centímetros cada una el 25 de julio en Erdington para apoyar a The Little Princess Trust, que fabrica pelucas de cabello natural para pacientes jóvenes

Dos hermanas gemelas que no se han cortado el pelo en 7 años lo donan para niños con cáncer

Encuentran a un niño de dos años con vida en la morgue después de haberlo dado por muerto: un forense detectó un latido cinco horas después

El menor tuvo un accidente por ahogamiento, pero un médico descubrió que aún presentaba signos vitales antes de la autopsia

Encuentran a un niño de dos años con vida en la morgue después de haberlo dado por muerto: un forense detectó un latido cinco horas después

Una niña de 13 años gasta todos los ahorros de sus padres para dárselo a sus streamers favoritos: robó 50.000 euros de la caja fuerte familiar en tres meses

La menor accedía en secreto a la caja fuerte familiar para recargar su cuenta y enviar propinas y regalos digitales a sus creadores favoritos. Sus padres denunciaron los hechos y la policía la detuvo en su propia casa

Una niña de 13 años gasta todos los ahorros de sus padres para dárselo a sus streamers favoritos: robó 50.000 euros de la caja fuerte familiar en tres meses

La Justicia ordena desahuciar a dos inquilinos que pagaron sus deudas de alquiler tras recibir un burofax de su casero: estaban fuera de plazo

La Audiencia Provincial de Cantabria revoca la sentencia que había permitido a los arrendatarios conservar la vivienda al concluir que el propietario les reclamó la deuda por un medio fehaciente más de 30 días antes de presentar la demanda

La Justicia ordena desahuciar a dos inquilinos que pagaron sus deudas de alquiler tras recibir un burofax de su casero: estaban fuera de plazo

Esta es la planta del mes, nombrada en honor a un naturalista alemán del siglo XVI y con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias

La madreselva es una especie trepadora muy reconocida, pero que debe vigilarse para mantener el equilibrio de nuestros ecosistemas

Esta es la planta del mes, nombrada en honor a un naturalista alemán del siglo XVI y con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia ordena desahuciar a dos inquilinos que pagaron sus deudas de alquiler tras recibir un burofax de su casero: estaban fuera de plazo

La Justicia ordena desahuciar a dos inquilinos que pagaron sus deudas de alquiler tras recibir un burofax de su casero: estaban fuera de plazo

Cuatro vicepresidencias, nueve consejerías y puestos clave en medioambiente, cultura y ayudas sociales: todo lo que ha sacado Vox de la maratón electoral de 2026

Feijóo pone en marcha el calendario electoral del PP: proclamará en julio a los candidatos a las alcaldías y tras el verano a los autonómicos

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

ECONOMÍA

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

DEPORTES

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo