Las temperaturas serán este domingo significativamente altas en gran parte del país

Madrid, 5 jul (EFE).- Las temperaturas volverán a ser hoy significativamente altas en gran parte del país, con valores entre los 36 y los 39 grados en muchos lugares de la península y por encima de los 40 en los valles del Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir y puntualmente en áreas de Galicia y el Valle del Ebro.

Continúa la situación de estabilidad y la ola de calor, y con ello los cielos despejados o poco nubosos, aunque con algunas nubes altas, en prácticamente toda la península y Baleares.

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Crecerán nubes de evolución en el centro peninsular, dejando algún chubasco aislado en zonas de montaña, y en Canarias intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en las orientales y al sur.

Ascenso de las máximas en el tercio norte, que puede ser notable en el alto Ebro y Navarra; descensos en el este de la meseta sur y costa occidental gallega, con pocos cambios en el resto; las mínimas, sin cambios, salvo ligeros ascensos en la mitad norte y Andalucía oriental.

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Se superarán los 36-39 grados en la mayor parte de la Península, excepto en el Cantábrico, litorales mediterráneos y en zonas altas; en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, oeste de Andalucía y puntualmente en Galicia se pueden alcanzar los 39-41 grados.

Las mínimas serán 'tropicales', por encima de 20 grados, en los litorales mediterráneos, el sudoeste, el Ebro y puntualmente en Galicia; y en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se pueden registrar noches tórridas por encima de 25 grados.

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Ascensos de las mínimas y máximas en Canarias, excepto en las más orientales, más acusados en medianías y cumbres que en los litorales; y máximas por encima de 34 en la provincia de Gran Canaria.

Vientos de componente este en general en los litorales, que serán fuertes en el Estrecho con algunas rachas muy fuertes, moderado en el Cantábrico y Alborán, y flojo, con brisas en el resto del Mediterráneo y en el oeste de Galicia; en el interior peninsular predominarán los vientos flojos de dirección variable a primeras y últimas horas, intensificándose algo en las horas centrales del este; y viento de componente norte moderado en Canarias.

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PREDICCIÓN POR COMUNIDADES

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GALICIA: Poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubes altas y de nubosidad de evolución en zonas de montaña de Ourense y Lugo. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso en el interior de la mitad sur, y máximas en ascenso que puede ser notable en Lugo, en descenso en las Rías y sin cambios en el resto. Viento moderado de componente este en el litoral al norte de Fisterra y en el resto, flojo variable.

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ASTURIAS: Poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ascenso en la Cordillera y sin cambios o en ligero descenso en el resto, y máximas en ascenso generalizado. Vientos del este moderado en el litoral, y flojo variable en el resto.

CANTABRIA: Poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ascenso en el suroeste y con pocos cambios en el resto, y máximas en ascenso generalizado. Viento flojo de componente este, algo más intenso en el litoral.

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PAÍS VASCO: Poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas en ascenso generalizado, más acusado en Álava. Viento flojo del nordeste.

CASTILLA Y LEÓN: Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña, más abundante en el Sistema Central, donde no se descarta algún chubasco con tormenta aislado. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero ascenso, localmente moderado en el noreste. Viento del noreste y norte, flojo en general.

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NAVARRA: Poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso generalizado. Viento flojo de componente norte, con algún intervalo más intenso en la mitad sur por la tarde.

LA RIOJA: Predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas ascenso. Viento del noroeste o variable, flojo en general.

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ARAGÓN: Cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y el sistema Ibérico por la tarde. Temperaturas en ascenso, salvo en el sur de la Ibérica de Teruel, donde no se esperan cambios; máximas elevadas, en particular en la depresión del Ebro y valles de Pirineos. Viento flojo de dirección variable, con aumentos ocasionales de intensidad por la tarde.

CATALUÑA: Cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso salvo en el litoral y prelitoral de Girona donde podrían descender ligeramente; máximas en ascenso ligero; se alcanzarán valores en las máximas significativamente elevados en el Ampurdán y amplias zonas del interior.

Viento del noroeste moderado en al Ampurdán la primera mitad del día, cambiando a flojo de dirección variable; en el resto flojo de dirección variable, con predominio durante las horas centrales de la componente sur, ocasionalmente moderado.

EXTREMADURA: Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna, más abundante en la mitad sur, donde no se descarta algún chubasco con tormenta aislado. Temperaturas con pocos cambios, aunque seguirán siendo muy altas. Viento variable, flojo en general.

MADRID: Poco nuboso o despejado con intervalos de nubosidad de evolución diurna, a partir de la tarde, principalmente en la Sierra. Temperaturas sin cambios excepto las mínimas en la mitad sur, donde habrá ligeros ascensos. Se pueden alcanzar los 36 grados en la Sierra y los 38 en el resto. Viento flojo de componente este tendiendo a variable por la tarde.

CASTILLA - LA MANCHA: Poco nuboso o despejado con intervalos de nubosidad de evolución diurna. No se descarta algún chubasco tormentoso en zonas montañosas de este. Temperaturas en ascenso en el norte de Guadalajara, en descenso al este de Cuenca y con cambios ligeros en el resto. Se pueden superar los 38 grados en la mitad oeste y los 36 en gran parte del este. Viento flojo a moderado con predominio de la componente este y sur.

COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a este y sureste flojo durante la tarde, ocasionalmente moderado.

MURCIA: Cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del Noroeste. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar del sureste y ocasionalmente moderados por la tarde.

ISLAS BALEARES: Cielo despejado. Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en ascenso. Viento en general flojo de componente norte con brisas costeras en Pitiusas y en el sur de Mallorca.

ANDALUCÍA: Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas en general con pocos cambios, localmente en ascenso. Vientos flojos variables. Levante fuerte en la provincia de Cádiz, con rachas muy fuertes.

CANARIAS: Poco nuboso o despejado en general, salvo intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura sobre las islas orientales, extendiéndose por la tarde a Tenerife y La Gomera.

Temperaturas en ligero ascenso, moderado en el caso de las máximas en zonas de interior de las islas montañosas. Se podrán alcanzar 30 °C en amplias zonas de interior de todas las islas, menos probablemente en La Palma y El Hierro, y 34 °C en zonas altas y medianías orientadas al sur y al oeste de Gran Canaria, y de forma más local en zonas de interior del sur de Fuerteventura. Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte por la noche en Jandía y en las costas este y oeste de las islas montañosas. EFE

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