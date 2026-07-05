La visita del papa dejó un impacto económico de 5,7 millones en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife, 5 jul (EFE).- La visita del papa León XIV a Santa Cruz de Tenerife el pasado 12 de junio generó un impacto económico total de 5,71 millones de euros y movilizó a unas 47.600 personas en torno a la misa celebrada en el puerto capitalino, según un estudio encargado por el Ayuntamiento.

El informe, elaborado por la Sociedad de Desarrollo a partir de 961 encuestas realizadas entre asistentes y residentes en Tenerife, cifra en 3,04 millones de euros el impacto económico directo de la visita, al que se suman 1,35 millones de impacto indirecto y 1,32 millones de impacto inducido, según ha detallado este domingo el Ayuntamiento en un comunicado.

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Según el estudio, el 89,4 % de los asistentes se desplazó expresamente a la capital con motivo de la visita papal y el 88 % acudió como público general, mientras que el 8 % lo hizo como peregrino o integrante de un grupo religioso.

El perfil mayoritario fue el de una mujer de entre 45 y 64 años y el 92 % de los asistentes residía en Tenerife, principalmente en Santa Cruz y La Laguna.

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El resto procedía de otras islas, de comunidades autónomas peninsulares y del extranjero, con especial presencia de visitantes de Alemania, Colombia y Venezuela.

Solo el 13 % de los asistentes pernoctó fuera de su domicilio habitual y siete de cada diez de esas estancias se realizaron en establecimientos de Santa Cruz.

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La modalidad de alojamiento más utilizada fue la vivienda de familiares o amigos, seguida de los hoteles de cuatro y cinco estrellas, agrega la nota.

En cuanto a la movilidad, el 41 % acudió caminando, el 28 % utilizó la guagua, el 17 % el tranvía y el 15 % el vehículo privado. Entre quienes llegaron desde fuera de Tenerife, el 90 % lo hizo por vía aérea.

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El gasto medio por asistente fue de 79,63 euros, de los que 63,88 euros se realizaron en Santa Cruz y 15,76 euros en otros municipios de Tenerife.

La restauración concentró la mayor parte del gasto en la capital, con 1,11 millones de euros, seguida del alojamiento (714.494 euros), el transporte para llegar a la isla (564.548 euros) y las compras no alimenticias (327.750 euros).

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El análisis concluye que por cada euro de gasto directo realizado por los asistentes se generaron otros 0,88 euros adicionales en la economía local a través de los efectos indirectos e inducidos.

La encuesta entre la población tinerfeña refleja además que el 94 % siguió la comitiva o la misa por televisión y que la organización obtuvo valoraciones superiores al notable en aspectos como la seguridad, la limpieza y la organización general.

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Entre los principales beneficios percibidos por los encuestados destacan la proyección mediática y el prestigio exterior de Santa Cruz (43,5 %), la cohesión social (23,6 %), el impacto económico (20,1 %) y el impulso turístico para la ciudad. EFE