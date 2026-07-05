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La FIFA suspende la sanción por tarjeta roja a Balogun y podrá jugar contra Bélgica

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Redacción Deportes, 5 jul (EFE).- La FIFA anunció este domingo la suspensión de la sanción por tarjeta roja de la estrella estadounidense Folarin Balogun, por lo que el delantero estará habilitado para jugar este lunes contra Bélgica en el duelo de octavos de final del Mundial.

"El delantero estadounidense Folarin Balogun estará disponible para jugar el lunes en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Bélgica, que se disputará en el Estadio de Seattle", indicó la FIFA en un comunicado.

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El máximo organismo del fútbol aplicó de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario para readmitir a Balogun, decretando que se deja en suspenso la ejecución de la sanción automática de partidos para el jugador estadounidense por un período de prueba de un año.

Balogun recibió el pasado miércoles una polémica tarjeta roja en el partido de dieciseisavos contra Bosnia-Herzegovina, después de que la repetición revelara que pisó involuntariamente la parte posterior de la pierna de uno de sus rivales.

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De acuerdo con la normativa de la FIFA, una tarjeta roja implica la expulsión directa del partido de quien recibe la sanción, sino que también queda suspendido para el siguiente encuentro.

El presidente de Estados Unidos celebró en su cuenta oficial de Truth la decisión y expresó su agradecimiento a la FIFA "por hacer lo correcto" y revertir lo que consideró "una gran injusticia".

La decisión se produce después de que el secretario de Estadio de EE.UU., Marco Rubio, declarara que la selección norteamericana había sido perjudicada por la tarjeta roja.

"Les sacaron una tarjeta roja injustamente. Debería haber un proceso de apelación para eso", dijo la semana pasada tras ser preguntado por la victoria de la selección estadounidense.

El Comité Disciplinario de la FIFA ha tomado decisiones similares en el pasado, la más reciente el año pasado, cuando redujo una sanción de tres partidos impuesta a Cristiano Ronaldo a una suspensión de un partido más un período de prueba. EFE

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