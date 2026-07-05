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Kaizer Chiefs y Al-Ain, primeros rivales del Elche en la pretemporada

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Elche (Alicante), 5 jul (EFE).- El conjunto sudafricano del Kaizer Chiefs y el Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos son los primeros rivales que tendrá el Elche la próxima pretemporada, según ha anunciado el Pinatar Arena, complejo deportivo en el que se disputarán los dos compromisos.

A falta de confirmación oficial por parte del Elche, el primer partido ante el Kaizer Chiefs se disputará el 18 de julio (19:00 horas), mientras que el segundo ante el Al-Ain se celebrará el 28 de julio (20:00 horas).

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El conjunto emiratí ya fue rival del Elche en la pretemporada del pasado curso, también en el mismo escenario, con victoria del equipo asiático.

Además de estos partidos, el Elche está valorando la posibilidad de disputar otros amistosos ante equipos de Primera y Segunda División próximos a su zona o que estén realizando la pretemporada en Alicante y Murcia.

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El Elche, dirigido por el argentino Martín Anselmi, ha sido uno de los primeros equipos en iniciar la pretemporada, ya que el argentino desea conocer a la perfección a sus jugadores para que se adapten a su estilo de juego antes del inicio de la competición oficial. EFE

pvb/cta/jl

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